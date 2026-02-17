الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ قرينات قادة الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

بعثت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، برقيات تهنئة إلى قرينات أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأعربت سموها، في برقياتها، عن خالص تهانيها وأطيب تمنياتها لهن بموفور الصحة والسعادة، داعيةً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة عليهن وعلى شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات، وأن يعمّ الأمن والسلام والازدهار سائر دول العالم.