الأربعاء 18 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ قرينات قادة الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

17 فبراير 2026 21:22

بعثت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، برقيات تهنئة إلى قرينات أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وأعربت سموها، في برقياتها، عن خالص تهانيها وأطيب تمنياتها لهن بموفور الصحة والسعادة، داعيةً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة عليهن وعلى شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات، وأن يعمّ الأمن والسلام والازدهار سائر دول العالم.

المصدر: وام
الشيخة فاطمة
فاطمة بنت مبارك
أم الإمارات
الإمارات
رمضان
شهر رمضان
