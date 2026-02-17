الأربعاء 18 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
سيف بن زايد يبارك لقيادة وشعب الإمارات بمناسبة حلول شهر رمضان

سيف بن زايد يبارك لقيادة وشعب الإمارات بمناسبة حلول شهر رمضان
17 فبراير 2026 21:57

بارك الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وكتب سموه، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «إلى قيادتنا الرشيدة.. التي جعلت من العطاء والإنسانية نهجاً، ومن الإنسان أولوية عليا.. نسأل الله أن يحفظكم ذخراً للوطن، وأن يبارك خطاكم، وأن يجزيكم عن شعبكم وأمتكم خير الجزاء.

إلى شعب الإمارات الأصيل.. أنتم نسيج هذا الحصن المنيع، وأنتم ثروة هذا الوطن الذي يختار في كل عام أن يكون أقرب إلى الناس، وأرحب صدراً، وأعلى قيماً. 

وإلى الأمتين العربية والإسلامية.. نسأل الله أن يجعله شهر رحمة تمتد من البيوت إلى الأوطان، شهرٌ يُعيد ترتيب الأولويات، ويذكّرنا بأن القيم حين تُصان تُصان معها الأوطان.

أبارك لكم حلول شهر رمضان المبارك، سائلين الله أن يكون عامراً بالإيمان، زاخراً بالعطاء، ومكلّلاً بالطمأنينة لكل من جعل من هذا الشهر بدايةً جديدة مع الله، ومع نفسه، ومع الناس.. كل عام وأنتم بخير».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
سيف بن زايد
الإمارات
رمضان
شهر رمضان
