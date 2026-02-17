الأربعاء 18 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

وفد من «الدفاع» يزور مركز التكنولوجيا الافتراضية بشرطة دبي

وفد «الدفاع» برئاسة خليفة الهاملي خلال الزيارة (من المصدر)
18 فبراير 2026 01:29

دبي (الاتحاد)

استقبلت الإدارة العامة للتدريب بشرطة دبي وفداً من وزارة الدفاع، برئاسة اللواء ركن خليفة الهاملي، مدير مكتب سمو وزير الدفاع، وذلك خلال زيارة رسمية لمركز التكنولوجيا الافتراضية، بهدف الاطلاع على أحدث المشاريع التدريبية المعتمدة على تقنيات المحاكاة والواقع الافتراضي.
وكان في استقبال الوفد كلٌّ من: العميد دكتور سلطان الجمال، مدير أكاديمية شرطة دبي، والعميد أحمد مرداس، مدير الإدارة العامة للتدريب، حيث جرى خلال الزيارة بحث أطر التعاون المشترك وسبل الاستفادة من التطبيقات الافتراضية، وإمكانية توظيفها في مجالات التدريب والتأهيل.
واطّلع الوفد خلال الجولة على عدد من المشاريع الافتراضية المتقدمة، من أبرزها التدريب بالمحاكاة باستخدام دورية «غياث»، ومشاريع فك وتركيب السلاح الافتراضي، ووضعيات الرماية الافتراضية، ومسرح الجريمة، والتي تسهم جميعها في تطوير منظومة التدريب ورفع كفاءة الكوادر وفق أفضل الممارسات العالمية.
كما قُدّم عرض تعريفي حول مركز التكنولوجيا الافتراضية، استعرض أبرز المشاريع القائمة، ومجالات التعاون الممكنة بين الجهتين، إضافة إلى طرح أفكار تطويرية مستقبلية حظيت باستحسان الوفد الزائر.
وفي ختام الزيارة، أعرب اللواء ركن خليفة الهاملي عن شكره وتقديره لشرطة دبي على حسن الاستقبال، مُشيداً بالمستوى المتقدم للمشاريع الافتراضية، ومؤكداً مواصلة التنسيق والتعاون لمشاريع مستقبلية مشتركة.

دبي
الإمارات
شرطة دبي
وزارة الدفاع
