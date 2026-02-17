الأربعاء 18 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
هزاع بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبيه وحكام الإمارات بحلول شهر رمضان المبارك

هزاع بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبيه وحكام الإمارات بحلول شهر رمضان المبارك
17 فبراير 2026 22:43

هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ونائبيه، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، بمناسبة قدوم شهر رمضان الفضيل، داعياً الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على سموهم بموفور الصحة والعافية، وأن يديم على دولة الإمارات وقيادتها الحكيمة وأهلها نعمة الأمن والأمان والتطور والازدهار.
كما هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان سمو أولياء العهود ونواب الحكام، وشعب دولة الإمارات، والعالم أجمع بهذه المناسبة الكريمة، سائلاً المولى عزَّ وجلَّ أن يعيد هذه المناسبة عليهم بالخير واليُمن والبركات والمزيد من التقدُّم والرخاء والنماء.

المصدر: وام
