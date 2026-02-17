الأربعاء 18 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
هيئة المساهمات المجتمعية - معاً تُطلق الموسم الثاني من «برنامج أهل العطاء»

هيئة المساهمات المجتمعية - معاً تُطلق الموسم الثاني من «برنامج أهل العطاء»
18 فبراير 2026 01:29

أبوظبي (الاتحاد) 

كشفت هيئة المساهمات المجتمعية - معاً، القناة الحكومية الرسمية في أبوظبي لتلقّي المساهمات المجتمعية، عن قُرب موعد انطلاق الموسم الثاني من «برنامج أهل العطاء» التلفزيوني، البرنامج الأول من نوعه لتوثيق أثر العطاء المجتمعي والإنساني في إمارة أبوظبي، والذي يتم إنتاجه بالتعاون مع شبكة أبوظبي للإعلام. 
ويأتي انطلاق موسم 2026 استكمالاً للنجاح الذي حققه البرنامج في العام الماضي، ليقدم 15 حلقة جديدة توثِّق قصصاً مُلهمة من مجتمع أبوظبي، لأفراد واجهوا تحديات حياتية متنوعة وتمكّنوا من تجاوزها بدعم المبادرات التي تدعمها هيئة معاً، ويعكس البرنامج أثر العطاء المجتمعي في تعزيز جودة الحياة، ويجسّد قيم التكاتف والتماسك المجتمعي التي تُميّز إمارة أبوظبي. كما يُبرز الدور المهم لوسائل الإعلام في تحفيز الأفراد، وتعزيز الوعي، وتشجيع المشاركة المجتمعية. 
ويندرج «برنامج أهل العطاء» ضمن مبادرة «من المجتمع للمجتمع»، التي أطلقتها هيئة معاً. ويجسّد مساعيها المستمرة للاحتفاء بثقافة العطاء، وتعزيز المشاركة المجتمعية، لبناء مجتمع متعاون ومتماسك في الإمارة. كما يوفّر منصة لتسليط الضوء على المبادرات التي تستجيب للأولويات المجتمعية، وتبرز الأثر الحقيقي للمساهمات في تحسين جودة الحياة. 
سيُعرض البرنامج خلال شهر رمضان المبارك، ابتداءً من اليوم وحتى منتصف الشهر. وسيُعرض البرنامج على قناة أبوظبي في تمام الساعة 7:20 مساءً، مع إعادة في اليوم التالي عند الساعة 1:15 ظهراً. 
كما سيُعرض البرنامج على قناة الإمارات في تمام الساعة 6:35 مساءً، مع إعادة في اليوم التالي عند الساعة 5:45 صباحاً و11:30 صباحاً، وعلى قناة بينونة في تمام الساعة 9:35 مساءً، مع إعادة في اليوم التالي عند الساعة 3:30 عصراً و6:30 مساءً. 

