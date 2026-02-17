«زايد لأصحاب الهمم» و«الإمارات المالي» يحتفلان بخريجي برنامج الدبلوم المهني

أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت هيئة زايد لأصحاب الهمم، بالتعاون مع معهد الإمارات المالي، بتخريج دفعة أبوظبي من برنامج الدبلوم المهني «التمكين للتوطين»، وذلك في مقر «الهيئة» بأبوظبي، ضمن جهودها المتواصلة لتمكين أصحاب الهمم وتأهيلهم مهنياً، وتعزيز جاهزيتهم للاندماج في سوق العمل.

وشهد الحفل تخريج 13 من أصحاب الهمم، بعد استكمالهم متطلبات البرنامج التدريبي المتخصص، الذي يهدف إلى تنمية المهارات المهنية والمعرفية، وبناء القدرات الوظيفية، بما يعزز فرصهم المستقبلية في التوظيف والاستقرار المهني.

حضر الحفل عدد من قيادات «الهيئة»، وممثلي معهد الإمارات المالي، وأسر الخريجين، إلى جانب مختصين في مجالات التدريب والتمكين، في أجواء احتفالية عكست أهمية الاستثمار في طاقات أصحاب الهمم، ودور البرامج المهنية في دعم استقلاليتهم وبناء مسارات مهنية مستدامة.

وألقى عبد الله عبدالعالي الحميدان، المدير العام لهيئة زايد لأصحاب الهمم، كلمة أكد فيها أن تخريج هذه الدفعة يمثل محطة مهمة في مسار التمكين المهني، ويجسّد التزام الهيئة بتوفير برامج نوعية تركّز على التأهيل وبناء الجاهزية، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود مع الشركاء لتعزيز فرص التوظيف المستقبلي للخريجين.

من جانبه، قال مروان المهيري، مدير عام معهد الإمارات المالي، إن تمكين أصحاب الهمم يشكّل ركيزة أساسية في منظومة التنمية البشرية المستدامة التي تنتهجها دولة الإمارات، مؤكداً أن برنامج الدبلوم المهني «التمكين للتوطين» يأتي ضمن توجه استراتيجي للمعهد يهدف إلى مواءمة مخرجات التدريب مع أولويات التوطين واحتياجات سوق العمل في القطاعات الحيوية.