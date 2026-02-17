الأربعاء 18 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«زايد لأصحاب الهمم» و«الإمارات المالي» يحتفلان بخريجي برنامج الدبلوم المهني

عبد الله الحميدان ومروان المهيري مع الخريجين (من المصدر)
18 فبراير 2026 01:30

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الأمن السيبراني»: 71.4% من التهديدات السيبرانية المستهدِفة للإمارات خلفها جهات مدعومة من دول
«ألبن كابيتال»: 390 ألف وحدة سكنية جديدة في الإمارات إلى 1.51 مليون في 2030

احتفلت هيئة زايد لأصحاب الهمم، بالتعاون مع معهد الإمارات المالي، بتخريج دفعة أبوظبي من برنامج الدبلوم المهني «التمكين للتوطين»، وذلك في مقر «الهيئة» بأبوظبي، ضمن جهودها المتواصلة لتمكين أصحاب الهمم وتأهيلهم مهنياً، وتعزيز جاهزيتهم للاندماج في سوق العمل.
وشهد الحفل تخريج 13 من أصحاب الهمم، بعد استكمالهم متطلبات البرنامج التدريبي المتخصص، الذي يهدف إلى تنمية المهارات المهنية والمعرفية، وبناء القدرات الوظيفية، بما يعزز فرصهم المستقبلية في التوظيف والاستقرار المهني.
حضر الحفل عدد من قيادات «الهيئة»، وممثلي معهد الإمارات المالي، وأسر الخريجين، إلى جانب مختصين في مجالات التدريب والتمكين، في أجواء احتفالية عكست أهمية الاستثمار في طاقات أصحاب الهمم، ودور البرامج المهنية في دعم استقلاليتهم وبناء مسارات مهنية مستدامة.
وألقى عبد الله عبدالعالي الحميدان، المدير العام لهيئة زايد لأصحاب الهمم، كلمة أكد فيها أن تخريج هذه الدفعة يمثل محطة مهمة في مسار التمكين المهني، ويجسّد التزام الهيئة بتوفير برامج نوعية تركّز على التأهيل وبناء الجاهزية، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود مع الشركاء لتعزيز فرص التوظيف المستقبلي للخريجين.
من جانبه، قال مروان المهيري، مدير عام معهد الإمارات المالي، إن تمكين أصحاب الهمم يشكّل ركيزة أساسية في منظومة التنمية البشرية المستدامة التي تنتهجها دولة الإمارات، مؤكداً أن برنامج الدبلوم المهني «التمكين للتوطين» يأتي ضمن توجه استراتيجي للمعهد يهدف إلى مواءمة مخرجات التدريب مع أولويات التوطين واحتياجات سوق العمل في القطاعات الحيوية. 

هيئة زايد لأصحاب الهمم
عبد الله الحميدان
معهد الإمارات المالي
أبوظبي
الدبلوم المهني
الإمارات
برنامج الدبلوم المهني
آخر الأخبار
«دبي البحري» يحصل على شهادات اعتماد لثلاثة ابتكارات
الرياضة
«دبي البحري» يحصل على شهادات اعتماد لثلاثة ابتكارات
اليوم 19:00
أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تنظم سلسلة بطولات رمضانية
الرياضة
أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تنظم سلسلة بطولات رمضانية
اليوم 18:00
حفل نجمات التنس العالميات يتحول إلى أمسية استثنائية في دبي
الرياضة
حفل نجمات التنس العالميات يتحول إلى أمسية استثنائية في دبي
اليوم 17:30
بمكرمة من محمد بن راشد.. حمدان بن محمد يأمر بإعفاء 316 مواطناً من سداد القروض الإسكانية
علوم الدار
بمكرمة من محمد بن راشد.. حمدان بن محمد يأمر بإعفاء 316 مواطناً من سداد القروض الإسكانية
اليوم 17:08
دبي الجنوب تفتتح منشأة «RH Aero» لمعدات وخدمات الطيران
اقتصاد
دبي الجنوب تفتتح منشأة «RH Aero» لمعدات وخدمات الطيران
اليوم 17:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©