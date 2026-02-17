مؤسسة حمدان بن راشد تختتم زياراتها التعريفية في مدارس الدولة

دبي (الاتحاد)

اختتمت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، سلسلة الزيارات التعريفية بجوائزها التربوية لـ300 مرشح محتمل من طلبة ومعلمين وتربويين في 7 مدارس ومجمعات علمية في مختلف إمارات الدولة، ضمن برنامج ميداني مباشر يهدف إلى تعزيز المشاركة النوعية في الدورة الحالية للجوائز. وشمل مجموع المستفيدين 212 طالباً و58 معلماً و30 تربوياً، حيث ركّزت اللقاءات على عرض فئات الجوائز ومعايير الترشّح وآليات التقييم، إلى جانب توضيح متطلبات إعداد ملفات المشاركة وفق مؤشرات الجودة المعتمدة.

وقالت خولة أحمد بحلوق، المدير التنفيذي المساعد لقطاع التميز: «إن المؤسسة حريصة على دعم وتمكين الفئات المستهدفة من فهم الإطار التنظيمي للجوائز ومتطلبات التقديم، وتعزيز جاهزية المؤسسات التعليمية للمشاركة بصورة منهجية تعكس مستوى الأداء الفعلي».

وشهدت اللقاءات نقاشات مهنية حول متطلبات التقديم ومعايير التحكيم، إضافة إلى استعراض نماذج تطبيقية حول كيفية مواءمة الممارسات التعليمية مع مؤشرات التميز، بما يسهم في رفع مستوى المشاركة وجودتها في الدورة الحالية.

وتأتي هذه الزيارات ضمن خطة المؤسسة للتعريف بالجوائز، وتعزيز المشاركة المؤسسية والفردية فيها.