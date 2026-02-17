الأربعاء 18 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
علوم الدار

مؤسسة حمدان بن راشد تختتم زياراتها التعريفية في مدارس الدولة

جانب من الزيارات التعريفية (من المصدر)
18 فبراير 2026 01:30

دبي (الاتحاد)

اختتمت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، سلسلة الزيارات التعريفية بجوائزها التربوية لـ300 مرشح محتمل من طلبة ومعلمين وتربويين في 7 مدارس ومجمعات علمية في مختلف إمارات الدولة، ضمن برنامج ميداني مباشر يهدف إلى تعزيز المشاركة النوعية في الدورة الحالية للجوائز. وشمل مجموع المستفيدين 212 طالباً و58 معلماً و30 تربوياً، حيث ركّزت اللقاءات على عرض فئات الجوائز ومعايير الترشّح وآليات التقييم، إلى جانب توضيح متطلبات إعداد ملفات المشاركة وفق مؤشرات الجودة المعتمدة.
وقالت خولة أحمد بحلوق، المدير التنفيذي المساعد لقطاع التميز: «إن المؤسسة حريصة على دعم وتمكين الفئات المستهدفة من فهم الإطار التنظيمي للجوائز ومتطلبات التقديم، وتعزيز جاهزية المؤسسات التعليمية للمشاركة بصورة منهجية تعكس مستوى الأداء الفعلي».
وشهدت اللقاءات نقاشات مهنية حول متطلبات التقديم ومعايير التحكيم، إضافة إلى استعراض نماذج تطبيقية حول كيفية مواءمة الممارسات التعليمية مع مؤشرات التميز، بما يسهم في رفع مستوى المشاركة وجودتها في الدورة الحالية.
وتأتي هذه الزيارات ضمن خطة المؤسسة للتعريف بالجوائز، وتعزيز المشاركة المؤسسية والفردية فيها.

مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية
الإمارات
مدارس الدولة
المدارس الإماراتية
