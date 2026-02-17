«دبي للكوميديا» يعود بـ 7 لغات

دبي (الاتحاد)



كشف مهرجان دبي للكوميديا عن إطلاق دورته الثامنة، الأضخم على الإطلاق، بين 8 و18 أكتوبر 2026، والتي تستضيف على مدار 10 أيام نخبة من أبرز نجوم الكوميديا، وكذلك المواهب الصاعدة، لتقدم باقة متنوعة من العروض الترفيهية العالمية، التي تمنح الضيوف فرصة الاستمتاع بأجواء مليئة بالضحك والمرح.

منصة مهمة يستقطب المهرجان جمهوراً متنوعاً من مختلف الثقافات والفئات العمرية، ممّن يفهمون لغة واحدة وهي الضحك. وقد تمكّنت دبي من تعزيز مكانتها كمركز عالمي للترفيه، فيما يعتبر المهرجان دليلاً على هذا التطور، حيث يوفر منصة مهمّة لنجوم الكوميديا في المنطقة والعالم، تتيح لهم استعراض مواهبهم أمام الجمهور.

وشهد المهرجان نمواً كبيراً منذ دورته الافتتاحية عام 2015، التي استضافت أول عرض للفنان الكوميدي ديف تشابيل في الشرق الأوسط. واستقبل المهرجان على مدار دوراته الماضية أساطير الكوميديا ​​وأبرز نجومها الصاعدين، بمَنْ فيهم مو عامر، وباسم يوسف، وجون أشقر، وجاد المالح، ونمر، وفير داس، وغوراف كابور، وماز جبراني، ومورغان جاي، وسواهم الكثير.

7 لغات وأكدت دورة عام 2025 من المهرجان حضوره القوي، حيث تألقت عروضه في 4 مواقع مميزة وبـ 7 لغات مختلفة، لتتيح للجمهور الاستمتاع بالأداء الكوميدي المميز لأكثر من 70 فناناً من مختلف أنحاء العالم، والذين قدّموا ما يزيد على 60 ساعة من الكوميديا ​​خلال 34 عرضاً. ومع ترقُّب الإعلان قريباً عن أسماء الفنانين الرئيسيين المشاركين في مهرجان دبي للكوميديا 2026، يتطلع الجمهور لخوض تجربة مليئة بالمواقف المضحكة واللحظات التي لا تُنسى.