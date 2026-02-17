الأربعاء 18 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
تفاهم بين جامعة العين و«أبولونيا» و«سينيرجي القابضة»

تفاهم بين جامعة العين و«أبولونيا» و«سينيرجي القابضة»
18 فبراير 2026 01:29

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت جامعة العين ومجموعة أبولونيا و«سينيرجي القابضة لطب الأسنان» مذكرة تفاهم استراتيجية؛ بهدف تطوير منظومة التعليم الطبي، والارتقاء بمستوى التدريب السريري في تخصص طب الأسنان، بما يواكب المعايير العالمية وأفضل الممارسات المهنية.
وتنص المذكرة على توفير برامج تدريب سريري متقدم لطلبة برنامج البكالوريوس في طب الأسنان بجامعة العين داخل المرافق الطبية التابعة للمجموعة، تحت إشراف كوادر طبية متخصصة، بما يسهم في تعزيز الكفاءات العملية للطلبة وصقل مهاراتهم الإكلينيكية، ويؤهلهم للانخراط بكفاءة في سوق العمل الصحي.
كما تشمل الاتفاقية التعاون في مجالات التعليم الطبي المستمر، ودعم البحوث والدراسات العلمية والتجارب السريرية، إلى جانب تطوير البرامج الأكاديمية.

جامعة العين
الإمارات
العين
التعليم الطبي
