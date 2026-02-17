الأربعاء 18 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ضمن «برنامج خبراء الإمارات».. فعاليات تعريفية في أبوظبي ودبي بمسار الذكاء الاصطناعي

جانب من إحدى الفعاليات (من المصدر)
18 فبراير 2026 01:29

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الأمن السيبراني»: 71.4% من التهديدات السيبرانية المستهدِفة للإمارات خلفها جهات مدعومة من دول
«ألبن كابيتال»: 390 ألف وحدة سكنية جديدة في الإمارات إلى 1.51 مليون في 2030

قاد خبراء إماراتيون في مجال الذكاء الاصطناعي نقاشات أمس في أبوظبي ودبي، من خلال فعاليتين تعريفيتين بمسار الذكاء الاصطناعي، ضمن برنامج خبراء الإمارات، بهدف استقطاب الكفاءات الإماراتية. وتناولت الفعاليتان الأولويات الاستراتيجية التي تشكّل أجندة الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات، وسلّطت الجلسات الضوء على دور المسار في دعم وتسريع تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031.
وعُقدت الفعاليتان في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في أبوظبي، ومركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي في دبي، حيث جمعت خبراء البرنامج وصُنّاع السياسات وقادة القطاعات، لمناقشة سُبل تطوير القدرات الوطنية في الذكاء الاصطناعي عبر الحوكمة وبنية الحوسبة المتقدمة وتطوير المنتجات والتطبيق المسؤول.
وأشار المتحدثون إلى أن «مسار الذكاء الاصطناعي» ضمن برنامج خبراء الإمارات، تلقّى أكثر من 600 طلب خلال الأسبوعين الأولين من فتح باب التقديم.

الذكاء الاصطناعي
الإمارات
خبراء الإمارات
برنامج خبراء الإمارات
أبوظبي
دبي
استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي
جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي
مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي
آخر الأخبار
«دبي البحري» يحصل على شهادات اعتماد لثلاثة ابتكارات
الرياضة
«دبي البحري» يحصل على شهادات اعتماد لثلاثة ابتكارات
اليوم 19:00
أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تنظم سلسلة بطولات رمضانية
الرياضة
أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تنظم سلسلة بطولات رمضانية
اليوم 18:00
حفل نجمات التنس العالميات يتحول إلى أمسية استثنائية في دبي
الرياضة
حفل نجمات التنس العالميات يتحول إلى أمسية استثنائية في دبي
اليوم 17:30
بمكرمة من محمد بن راشد.. حمدان بن محمد يأمر بإعفاء 316 مواطناً من سداد القروض الإسكانية
علوم الدار
بمكرمة من محمد بن راشد.. حمدان بن محمد يأمر بإعفاء 316 مواطناً من سداد القروض الإسكانية
اليوم 17:08
دبي الجنوب تفتتح منشأة «RH Aero» لمعدات وخدمات الطيران
اقتصاد
دبي الجنوب تفتتح منشأة «RH Aero» لمعدات وخدمات الطيران
اليوم 17:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©