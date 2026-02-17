ضمن «برنامج خبراء الإمارات».. فعاليات تعريفية في أبوظبي ودبي بمسار الذكاء الاصطناعي

أبوظبي (الاتحاد)

قاد خبراء إماراتيون في مجال الذكاء الاصطناعي نقاشات أمس في أبوظبي ودبي، من خلال فعاليتين تعريفيتين بمسار الذكاء الاصطناعي، ضمن برنامج خبراء الإمارات، بهدف استقطاب الكفاءات الإماراتية. وتناولت الفعاليتان الأولويات الاستراتيجية التي تشكّل أجندة الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات، وسلّطت الجلسات الضوء على دور المسار في دعم وتسريع تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031.

وعُقدت الفعاليتان في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في أبوظبي، ومركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي في دبي، حيث جمعت خبراء البرنامج وصُنّاع السياسات وقادة القطاعات، لمناقشة سُبل تطوير القدرات الوطنية في الذكاء الاصطناعي عبر الحوكمة وبنية الحوسبة المتقدمة وتطوير المنتجات والتطبيق المسؤول.

وأشار المتحدثون إلى أن «مسار الذكاء الاصطناعي» ضمن برنامج خبراء الإمارات، تلقّى أكثر من 600 طلب خلال الأسبوعين الأولين من فتح باب التقديم.