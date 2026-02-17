نهيان بن مبارك: تأهيل شبابنا لمواجهة تحديات المستقبل بثقة وكفاءة

أبوظبي (الاتحاد)



أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، أن كافة العاملين في صندوق الوطن ملتزمون بتقديم كافة صور وأشكال الدعم الكامل لأبناء وبنات الإمارات، ولاسيما طلاب المدارس لتأهيلهم وتمكينهم في مجال تكنولوجيا المعلومات وتقنية الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال تدريبهم وفق أحدث أساليب التدريب العالمية بالتعاون مع الشركات العالمية الكبرى في هذا المجال، مع فتح المجال أمام أكبر عدد منهم للانتساب لهذا البرامج، بما يؤهلهم لمواجهة تحديات المستقبل بثقة وكفاءة.

جاء ذلك، خلال ملتقى المشاريع الختامية، الذي نظمه صندوق الوطن أمس في أبوظبي برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك للاحتفاء بإنجازات الطلبة المشاركين في برنامج «مسرعات سويفت»، وتكريم المشاركين في البرنامج التدريبي المكثّف الذي استمر ستة أشهر، تحت إشراف ومتابعة نخبة من مدربي وخبراء الصندوق، تقديراً لإبداعاتهم والمشروعات التي أنجزوها، خلال هذه الفترة، حيث شهد تكريم 258 طالباً وطالبة من مختلف مدارس الإمارات، وحصل 220 منهم على شهادة تطوير التطبيقات المعتمدة من شركة آبل، في خطوة تؤكد نجاح البرنامج في صقل مهارات الشباب وإعدادهم للمستقبل الرقمي، ضمن برنامج «مسرعات سويفت» لدعم قدرات الشباب في مجالات البرمجة والتقنيات الرقمية، وإتاحة الفرصة للمشاركين لاكتساب مهارات تطوير تطبيقات باستخدام لغة iOS.

وأكد ياسر القرقاوي، مدير عام صندوق الوطن، أن مشاركة الآلاف من طلاب المدارس والجامعات في برنامج «مسرعات سويفت» الذي أطلقه الصندوق لدعم الطلبة وتمكينهم، هو أحد أهم مؤشرات نجاح هذه النوعية من المبادرات، حيث زوّد الصندوق المشاركين بأجهزة كمبيوتر محمول، ووفر لهم المدربين والخبراء لمساعدتهم في تطوير أفكارهم ومشاريعهم التقنية وإطلاق طاقاتهم الإبداعية الرقمية، بما يسهم في إعداد جيل قادر على المشاركة الفاعلة في بناء الهندسة الرقمية للمساهمة في ترسيخ اقتصاد رقمي قائم على كفاءات وطنية تمتلك المهارات والأدوات العلمية القادرة على مواصلة المسيرة التكنولوجية ونقلها للأجيال، مؤكداً أن الصندوق يسعى إلى إطلاق العنان لقدرات الطلبة المبدعين في مجالات التقنيات الحديثة وعالم البرمجة، التي أصبحت لغة العصر وجزءاً أساسياً من منظومة العمل في المؤسسات التعليمية والمهنية بالدولة.

وأوضح القرقاوي أن الطلبة المشاركين من مختلف المدارس والجامعات المحلية أظهروا مستويات متميزة من القدرات، بعدما حصلوا على القدرات العلمية والمهارات التقنية من خلال برنامجي «تحدي التصميم»، حيث استحقت مشاريعهم التكريم بجدارة، نظراً للجهود الواضحة التي بذلها الطلبة، وللمستوى المتقدم الذي عُرض أمام المختصين من المشرفين وكبرى الشركات العالمية المتخصصة في نظم المعلومات الرقمية.

وقدم الطلبة المشاركون مشاريع مبتكرة ترتبط بالاقتصاد الرقمي، ركزت على تطوير المهارات العملية والمهنية، وتعزيز قدرات المؤسسات المحلية على تحسين خدماتها الرقمية، وشملت هذه المشاريع تطبيقات ذكية وأدوات رقمية تجمع بين البيانات والتفاعل الرقمي لتسهيل الخدمات، إضافة إلى منصات مبتكرة تدعم التطور المهني وربط الأفراد بالفرص والبرامج المحلية، بما يسهم في رفع كفاءة بيئة الأعمال وتقديم حلول مبتكرة تخدم مختلف فئات المجتمع.

وأعرب الطلبة المشاركون في برنامج «مسرعات سويفت» وأولياء أمورهم الذين حضروا الاحتفال عن بالغ تقديرهم وامتنانهم للرعاية الكريمة التي يوليها معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، مؤكدين أن دعمه المستمر للشباب وتحفيزه لهم على خوض مجالات التكنولوجيا والابتكار شكّل دافعاً رئيسياً لتحقيق إنجازاتهم وتطوير مشاريعهم الرقمية، كما أشادوا بالدور الذي يقوم به صندوق الوطن في توفير بيئة تعليمية محفزة، وبرامج تدريبية متخصّصة، وإشراف احترافي مكّنهم من اكتساب مهارات عملية متقدمة في تطوير التطبيقات، إلى جانب إتاحة الفرصة لهم للتفاعل مع خبراء ومختصين من كبرى الشركات العالمية، الأمر الذي ساهم في تعزيز ثقتهم بأنفسهم وفتح آفاق جديدة أمامهم للمستقبل الأكاديمي والمهني.