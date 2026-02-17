الأربعاء 18 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
علوم الدار

«بيت الخير» تبدأ توزيع المير الرمضاني

«بيت الخير» تبدأ توزيع المير الرمضاني
18 فبراير 2026 01:29

دبي (وام)

بدأت جمعية بيت الخير توزيع المير الرمضاني مع بداية الأسبوع الرابع من شعبان على 7 آلاف أسرة متعففة ضمن مشروع المير الرمضاني الذي رصدت له 7 ملايين درهم والذي يهدف إلى تأمين الاحتياجات الغذائية لهذه الأسر طيلة شهر رمضان.
تستهدف النسخة الثالثة من حملة الجمعية الرمضانية الجديدة «حق معلوم» 1447هـ - 2026م، دعم وإسعاد ما يزيد على 65 ألف مستحق مسجل في قاعدة بيانات الجمعية وغيرهم من أكثر الناس حاجة.
وتتسلم الأسر المستحقة المير الرمضاني عبر قسائم «كوبونات» بقيمة تتراوح ما بين 1000 و3 آلاف درهم حسب عدد أفراد الأسرة يشتري بها المستفيدون المواد التموينية اللازمة كدعم غذائي للأسر في رمضان من خلال الجمعيات التعاونية و«المولات» التي تعاقدت معها «بيت الخير» في مختلف إمارات الدولة.
ويتم أيضاً تسليم المير عبر الهوية الوطنية بموجب اتفاق «بيت الخير» مع عدد من الجمعيات في الدولة وحسب قوائم الأسماء المعتمدة بالشخص المخول من كل أسرة.
وفي إطار المساعدات التموينية، وزعت «بيت الخير» حتى الآن 4780 سلة غذائية على الأسر المتعففة منها 2000 سلة مواد غذائية أساسية بالإضافة إلى سلال خاصة بحلويات رمضان لإدخال البهجة على الأسر المستفيدة خلال الشهر الفضيل.  

