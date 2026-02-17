«إينوك» توزع مواد البقالة الأساسية على العائلات المحتاجة

دبي (الاتحاد)

قامت مجموعة إينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، بتجهيز 3570 صندوقاً من مواد البقالة الأساسية المعبأة مسبقاً لتوزيعها على الأسر المحتاجة في أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وخلال مبادرة تطوعية استمرت ثلاثة أيام، قام موظفو «إينوك» بتعبئة صناديق المواد الغذائية التي تبرعت بها «زووم».

وشملت المبادرة أيضاً زيارة إلى مؤسسة الجليلة - مجلس الأمل، حيث تفاعل الموظفون مع مرضى السرطان لتعزيز روح التضامن ودمجهم في العمل المجتمعي.

تعكس المبادرة التزام «إينوك» المتواصل بالمسؤولية المجتمعية وحرصها على إبراز قيم الرحمة والعطاء والتآزر مع أفراد المجتمع خلال الشهر الفضيل.