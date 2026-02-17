الأربعاء 18 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«إينوك» توزع مواد البقالة الأساسية على العائلات المحتاجة

«إينوك» توزع مواد البقالة الأساسية على العائلات المحتاجة
18 فبراير 2026 01:30

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
حاكم الشارقة يأمر بالإفراج عن 738 نزيلاً بمناسبة شهر رمضان المبارك
رئيس الدولة يأمر بالإفراج عن 1440 نزيلاً بمناسبة شهر رمضان

قامت مجموعة إينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، بتجهيز 3570 صندوقاً من مواد البقالة الأساسية المعبأة مسبقاً لتوزيعها على الأسر المحتاجة في أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.
وخلال مبادرة تطوعية استمرت ثلاثة أيام، قام موظفو «إينوك» بتعبئة صناديق المواد الغذائية التي تبرعت بها «زووم».
وشملت المبادرة أيضاً زيارة إلى مؤسسة الجليلة - مجلس الأمل، حيث تفاعل الموظفون مع مرضى السرطان لتعزيز روح التضامن ودمجهم في العمل المجتمعي. 
تعكس المبادرة التزام «إينوك» المتواصل بالمسؤولية المجتمعية وحرصها على إبراز قيم الرحمة والعطاء والتآزر مع أفراد المجتمع خلال الشهر الفضيل.

إينوك
الإمارات
رمضان
شهر رمضان المبارك
شهر رمضان
آخر الأخبار
«دبي البحري» يحصل على شهادات اعتماد لثلاثة ابتكارات
الرياضة
«دبي البحري» يحصل على شهادات اعتماد لثلاثة ابتكارات
اليوم 19:00
أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تنظم سلسلة بطولات رمضانية
الرياضة
أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تنظم سلسلة بطولات رمضانية
اليوم 18:00
حفل نجمات التنس العالميات يتحول إلى أمسية استثنائية في دبي
الرياضة
حفل نجمات التنس العالميات يتحول إلى أمسية استثنائية في دبي
اليوم 17:30
بمكرمة من محمد بن راشد.. حمدان بن محمد يأمر بإعفاء 316 مواطناً من سداد القروض الإسكانية
علوم الدار
بمكرمة من محمد بن راشد.. حمدان بن محمد يأمر بإعفاء 316 مواطناً من سداد القروض الإسكانية
اليوم 17:08
دبي الجنوب تفتتح منشأة «RH Aero» لمعدات وخدمات الطيران
اقتصاد
دبي الجنوب تفتتح منشأة «RH Aero» لمعدات وخدمات الطيران
اليوم 17:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©