«رمضان آمن».. حملة في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، حملة «رمضان آمن» تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك، ضمن نهجها الاستباقي لتعزيز الوعي المجتمعي بمفاهيم السلامة والوقاية، وترسيخ السلوكيات الآمنة، بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات خلال الشهر الفضيل.

وتركز الحملة على تكثيف التوعية المجتمعية وتنفيذ حملات التفتيش الميداني، إلى جانب تدريب أفراد المجتمع على سرعة الاستجابة للحوادث، من خلال نشر الإرشادات الوقائية المتعلقة بالسلامة المنزلية، خصوصاً أثناء إعداد وجبات الإفطار والسحور، والاستخدام الآمن للأجهزة الكهربائية وأسطوانات الغاز، والحد من مسببات الحرائق والحوادث المنزلية.

وتؤكد الحملة على أهمية الالتزام بتدابير السلامة في خيام رمضان وأماكن التجمع، وجاهزية أنظمة الإطفاء وكواشف الدخان، داعية المشرفين على تشييد الخيم إلى تطبيق «كود الإمارات للوقاية من الحرائق»، وتوفير المتطلبات الفنية اللازمة، بما في ذلك طفايات الحريق بالعدد الكافي، وتنفيذ التمديدات الكهربائية عبر فنيين معتمدين وفق المواصفات المعتمدة.

وناشدت الهيئة الأسر ضرورة تعزيز إجراءات السلامة داخل مطابخ المنازل، في ظل زيادة تشغيل مواقد الطهي والأجهزة الكهربائية، مؤكدة أهمية تنظيف شفاطات الهواء من الزيوت المتراكمة، وتوفير طفايات الحريق اليدوية وكواشف الدخان، والتعرف إلى آلية استخدامها عند الطوارئ. وحذرت من مخاطر اشتعال الزيوت أثناء القلي، ومن الحرائق الكهربائية الناتجة عن سوء توزيع الأحمال أو استخدام وصلات غير مطابقة للمواصفات.

وأكدت أن حملة «رمضان آمن» تأتي تجسيداً لالتزامها المستمر برفع مستوى الوعي الوقائي، وترسيخ ثقافة السلامة باعتبارها مسؤولية مجتمعية مشتركة، بما يعزز أمن وسلامة المجتمع ويواكب مستهدفات إمارة أبوظبي في بناء بيئة آمنة ومستدامة.