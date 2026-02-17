الأربعاء 18 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«رمضان آمن».. حملة في أبوظبي

«رمضان آمن».. حملة في أبوظبي
18 فبراير 2026 01:30

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
حاكم الشارقة يأمر بالإفراج عن 738 نزيلاً بمناسبة شهر رمضان المبارك
رئيس الدولة يأمر بالإفراج عن 1440 نزيلاً بمناسبة شهر رمضان

أطلقت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، حملة «رمضان آمن» تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك، ضمن نهجها الاستباقي لتعزيز الوعي المجتمعي بمفاهيم السلامة والوقاية، وترسيخ السلوكيات الآمنة، بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات خلال الشهر الفضيل.
 وتركز الحملة على تكثيف التوعية المجتمعية وتنفيذ حملات التفتيش الميداني، إلى جانب تدريب أفراد المجتمع على سرعة الاستجابة للحوادث، من خلال نشر الإرشادات الوقائية المتعلقة بالسلامة المنزلية، خصوصاً أثناء إعداد وجبات الإفطار والسحور، والاستخدام الآمن للأجهزة الكهربائية وأسطوانات الغاز، والحد من مسببات الحرائق والحوادث المنزلية.
 وتؤكد الحملة على أهمية الالتزام بتدابير السلامة في خيام رمضان وأماكن التجمع، وجاهزية أنظمة الإطفاء وكواشف الدخان، داعية المشرفين على تشييد الخيم إلى تطبيق «كود الإمارات للوقاية من الحرائق»، وتوفير المتطلبات الفنية اللازمة، بما في ذلك طفايات الحريق بالعدد الكافي، وتنفيذ التمديدات الكهربائية عبر فنيين معتمدين وفق المواصفات المعتمدة.
 وناشدت الهيئة الأسر ضرورة تعزيز إجراءات السلامة داخل مطابخ المنازل، في ظل زيادة تشغيل مواقد الطهي والأجهزة الكهربائية، مؤكدة أهمية تنظيف شفاطات الهواء من الزيوت المتراكمة، وتوفير طفايات الحريق اليدوية وكواشف الدخان، والتعرف إلى آلية استخدامها عند الطوارئ. وحذرت من مخاطر اشتعال الزيوت أثناء القلي، ومن الحرائق الكهربائية الناتجة عن سوء توزيع الأحمال أو استخدام وصلات غير مطابقة للمواصفات.
وأكدت أن حملة «رمضان آمن» تأتي تجسيداً لالتزامها المستمر برفع مستوى الوعي الوقائي، وترسيخ ثقافة السلامة باعتبارها مسؤولية مجتمعية مشتركة، بما يعزز أمن وسلامة المجتمع ويواكب مستهدفات إمارة أبوظبي في بناء بيئة آمنة ومستدامة.

رمضان آمن
شهر رمضان المبارك
شهر رمضان
الإمارات
رمضان
أبوظبي
هيئة أبوظبي للدفاع المدني
الدفاع المدني
آخر الأخبار
«دبي البحري» يحصل على شهادات اعتماد لثلاثة ابتكارات
الرياضة
«دبي البحري» يحصل على شهادات اعتماد لثلاثة ابتكارات
اليوم 19:00
أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تنظم سلسلة بطولات رمضانية
الرياضة
أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تنظم سلسلة بطولات رمضانية
اليوم 18:00
حفل نجمات التنس العالميات يتحول إلى أمسية استثنائية في دبي
الرياضة
حفل نجمات التنس العالميات يتحول إلى أمسية استثنائية في دبي
اليوم 17:30
بمكرمة من محمد بن راشد.. حمدان بن محمد يأمر بإعفاء 316 مواطناً من سداد القروض الإسكانية
علوم الدار
بمكرمة من محمد بن راشد.. حمدان بن محمد يأمر بإعفاء 316 مواطناً من سداد القروض الإسكانية
اليوم 17:08
دبي الجنوب تفتتح منشأة «RH Aero» لمعدات وخدمات الطيران
اقتصاد
دبي الجنوب تفتتح منشأة «RH Aero» لمعدات وخدمات الطيران
اليوم 17:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©