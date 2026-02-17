الأربعاء 18 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

بالتعاون مع «أبوظبي للإعلام».. شرطة أبوظبي تعزز الأمن والسلامة عبر برنامج تلفزيوني

بالتعاون مع «أبوظبي للإعلام».. شرطة أبوظبي تعزز الأمن والسلامة عبر برنامج تلفزيوني
18 فبراير 2026 01:31

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
حاكم الشارقة يأمر بالإفراج عن 738 نزيلاً بمناسبة شهر رمضان المبارك
رئيس الدولة يأمر بالإفراج عن 1440 نزيلاً بمناسبة شهر رمضان

تبثُّ شرطة أبوظبي برنامجاً تلفزيونياً يومياً خلال شهر رمضان المبارك، يتكوّن من 30 حلقة تُعرض على مدار الشهر الفضيل، تُركّز على تعزيز أمن وسلامة المجتمع، وذلك ضمن الإصدار السادس من حملتها التوعوية الرمضانية الشاملة «شهرنا.. طاعة والتزام»، بالتعاون مع شركة أبوظبي للإعلام، وعبر شاشات قنوات أبوظبي للإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
وأوضح العميد محمد المهيري، مدير إدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة في شرطة أبوظبي، أن الحلقات التلفزيونية تهدف إلى توعية الجمهور بالتدابير الوقائية والسلوكيات الإيجابية، مشيراً إلى أنها تُعرض يومياً قبل موعد الإفطار، وتُعد إحدى الوسائل التوعوية التي تنفذها الإدارة خلال الشهر الفضيل. وتقدّم الحلقات التلفزيونية الملازم أول ميثه عيسى الحوسني، من شرطة أبوظبي.

شرطة أبوظبي
أبوظبي
الإمارات
أبوظبي للإعلام
شبكة أبوظبي للإعلام
شركة أبوظبي للإعلام
رمضان
شهر رمضان المبارك
شهر رمضان
آخر الأخبار
«دبي البحري» يحصل على شهادات اعتماد لثلاثة ابتكارات
الرياضة
«دبي البحري» يحصل على شهادات اعتماد لثلاثة ابتكارات
اليوم 19:00
أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تنظم سلسلة بطولات رمضانية
الرياضة
أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تنظم سلسلة بطولات رمضانية
اليوم 18:00
حفل نجمات التنس العالميات يتحول إلى أمسية استثنائية في دبي
الرياضة
حفل نجمات التنس العالميات يتحول إلى أمسية استثنائية في دبي
اليوم 17:30
بمكرمة من محمد بن راشد.. حمدان بن محمد يأمر بإعفاء 316 مواطناً من سداد القروض الإسكانية
علوم الدار
بمكرمة من محمد بن راشد.. حمدان بن محمد يأمر بإعفاء 316 مواطناً من سداد القروض الإسكانية
اليوم 17:08
دبي الجنوب تفتتح منشأة «RH Aero» لمعدات وخدمات الطيران
اقتصاد
دبي الجنوب تفتتح منشأة «RH Aero» لمعدات وخدمات الطيران
اليوم 17:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©