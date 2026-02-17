بالتعاون مع «أبوظبي للإعلام».. شرطة أبوظبي تعزز الأمن والسلامة عبر برنامج تلفزيوني

أبوظبي (الاتحاد)

تبثُّ شرطة أبوظبي برنامجاً تلفزيونياً يومياً خلال شهر رمضان المبارك، يتكوّن من 30 حلقة تُعرض على مدار الشهر الفضيل، تُركّز على تعزيز أمن وسلامة المجتمع، وذلك ضمن الإصدار السادس من حملتها التوعوية الرمضانية الشاملة «شهرنا.. طاعة والتزام»، بالتعاون مع شركة أبوظبي للإعلام، وعبر شاشات قنوات أبوظبي للإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

وأوضح العميد محمد المهيري، مدير إدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة في شرطة أبوظبي، أن الحلقات التلفزيونية تهدف إلى توعية الجمهور بالتدابير الوقائية والسلوكيات الإيجابية، مشيراً إلى أنها تُعرض يومياً قبل موعد الإفطار، وتُعد إحدى الوسائل التوعوية التي تنفذها الإدارة خلال الشهر الفضيل. وتقدّم الحلقات التلفزيونية الملازم أول ميثه عيسى الحوسني، من شرطة أبوظبي.