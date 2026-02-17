الأربعاء 18 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

بلدية مدينة العين تؤكد جاهزيتها لشهر رمضان المبارك

فعاليات ومبادرات ترسخ قيم التكافل الاجتماعي (من المصدر)
18 فبراير 2026 01:29

العين (وام)

أعلنت بلدية مدينة العين جاهزيتها لاستقبال شهر رمضان المبارك لعام 2026، من خلال حزمة متكاملة من الفعاليات والمبادرات المجتمعية والإنسانية، إلى جانب تنفيذ خطط تشغيلية شاملة في المسالخ والأسواق والمرافق الخدمية، بما يعكس حرصها على تعزيز جودة الحياة، وترسيخ قيم التكافل الاجتماعي، وضمان تقديم خدمات بلدية وصحية متكاملة تُلبّي تطلّعات المجتمع خلال الشهر الفضيل.
وأوضحت البلدية أن الفعاليات الرمضانية تتضمن تنظيم فعالية «تحدي حفيت الرمضاني» في نسختها الثانية، بالتعاون مع نادي العين الرياضي، والتي تهدف إلى تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة النشاط البدني، وتعزيز أنماط الحياة الصحية عبر مسارات وبرامج رياضية تراعي الفئات العمرية المختلفة، وتُسهم في نشر ثقافة الرياضة المجتمعية في أجواء رمضانية محفزة. وتُنظّم البلدية في ساحة مبناها مهرجان «رمضان في العين»، حيث تنطلق الفعاليات في 27 فبراير 2026 وتمتد لعشرة أيام، وتُقدّم تجربة رمضانية متكاملة تجمع بين الجوانب الثقافية والاجتماعية والترفيهية لتعزيز الترابط المجتمعي.
وتشمل مرافق المهرجان منطقة للسوق الشعبي، ومساحات للمطاعم والمقاهي، وتُحيي لياليه أمسيات يومية تستضيف نخبة من نجوم الفن والرياضة والأدب والإعلام، إلى جانب عروض مسرحية وألعاب نارية ومجالس رمضانية يتخللها توزيع جوائز ومسابقات يومية تثري تجربة الزوار. 

