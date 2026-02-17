تشكيلات ضوئية تضيء أبوظبي احتفاءً بشهر رمضان

هالة الخياط (أبوظبي)

في مشهد يعكس روح الشهر الفضيل ويجسّد مظاهره الإيمانية والاجتماعية، أضفت بلدية مدينة أبوظبي لمسات جمالية خاصة على الشوارع الرئيسية والجسور في جزيرة أبوظبي والمدن الخارجية التابعة لها، من خلال تنفيذ تشكيلات ومجسّمات ضوئية، احتفاءً بشهر رمضان المبارك.

وشملت أعمال التزيين عدداً من المحاور الحيوية في المدينة، من بينها كورنيش أبوظبي، وشارع الخليج العربي، وشارع الشيخ زايد، وشارع الشيخ راشد بن سعيد، وشارع الملك عبدالله، إضافة إلى طرق داخلية وجسور رئيسية، إلى جانب شوارع المدن الخارجية والجُزر التابعة للنطاق الجغرافي للبلدية، بما يعزّز الأجواء الرمضانية في مختلف أنحاء المدينة.

وتضمّنت الزينة هذا العام عناصر تصميمية مستحدثة، أبرزها ستائر إنارة معلّقة بين أعمدة الإضاءة بتدرجات لونية هادئة، تتوسطها مجسّمات على هيئة ثريات تتدلى منها الأهلة والنجوم، في تناغم بصري مستوحى من الطابع الإسلامي والبيئة المحلية. كما تميّز كورنيش أبوظبي بتكثيف التشكيلات الضوئية العلوية، واستخدام تقنيات إنارة وميضية تضفي حيوية وجمالية على المشهد الليلي.

وامتدت الأعمال لتشمل تركيب مجسّمات هندسية في قواعد أعمدة الإنارة بألوان مستوحاة من هوية الكورنيش، إلى جانب تصاميم شاهقة ذات حضور بصري لافت، تعكس تنوعاً فنياً يجمع بين الأصالة والحداثة. وحملت المجسمات المضيئة عبارات رمضانية مألوفة تعبر عن معاني الرحمة والخير والمغفرة، صُممت بأسلوب يستلهم مفردات العمارة الإسلامية والعناصر التراثية الإماراتية، كما تضمنت مجسمات لشجرة النخيل في مشهد يحتفي بالموروث الشعبي.

وأكّدت البلدية حرصها على ضمان كفاءة تشغيل الإنارة طوال الشهر الكريم، من خلال فرق فنية متخصصة، مع مراعاة أعلى معايير السلامة.

وتأتي هذه المبادرة في إطار سعي بلدية مدينة أبوظبي إلى تعزيز جودة الحياة، وإثراء المشهد الحضري، بما ينسجم مع قيم المجتمع وعاداته، ويعكس المكانة الحضارية للإمارة خلال المناسبات الدينية والوطنية.