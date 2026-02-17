عمر الدرعي: توظيف الذكاء الاصطناعي وطائرات «الدرون» في تحري هلال رمضان

أبوظبي (وام)

كشف معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، عن أن لجنة تحري هلال شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ المنبثقة عن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، استخدمت هذا العام طائرات «الدرون» المزودة بخصائص علمية دقيقة إلى جانب توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل وقراءة الصور الملتقطة من مراصد الدولة. وقال معاليه، إن ذلك يأتي حرصاً من اللجنة على تحقيق أعلى درجات التحرّي بما يعكس التكامل بين الرؤية الشرعية المستندة إلى قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) والاستفادة من العلم الحديث والتقنيات التكنولوجية المتطورة.

وأكّد معاليه أن ما شهدته أعمال لجنة التحرّي يعكس مستوى عالياً من الدقة والموضوعية من خلال اجتماع المختصين مع الفلكيين واعتماد مختلف الجوانب العلمية والفلكية عبر مراصد اللجنة الموزعة في ست مناطق بمختلف أنحاء الدولة بما يجسد نهج دولة الإمارات القائم على الشفافية والدقة في الأعمال المؤسسية.

ورفع معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أسمى آيات التهاني وأطيب الأمنيات إلى القيادة الرشيدة، سائلاً المولى عز وجل أن يجعله شهر رحمة وخير وسعادة واستقرار وأمان، وأن يديم على دولة الإمارات نعمة العز والازدهار. وبارك معاليه لشعب دولة الإمارات حلول الشهر الفضيل، داعياً الله تعالى أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات، وأن تنعم بلادنا الإمارات بمزيد من السكينة والأمن والأمان.