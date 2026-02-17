الأربعاء 18 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سلطان بن أحمد يفتتح مسجد النصر بمدينة الذيد

سلطان بن أحمد والحضور خلال الافتتاح (وام)
18 فبراير 2026 01:31

الشارقة (وام)

افتتح سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أمس، مسجد النصر الذي بُني على مساحة إجمالية تزيد على 7800 متر مربع، وبتصميم معماري معاصر يمزج بين الرمزية الإسلامية والابتكار الهندسي، والواقع في منطقة جبل عمر بمدينة الذيد. 
واستمع سموه إلى شرح عن مسجد النصر الذي تتصدر واجهته قبة كروية زجاجية ضخمة يبلغ قطرها 20 متراً وارتفاعها 16 متراً، بتصميم هندسي شبكي من وحدات سداسية متدرجة الألوان تعكس الضوء بصورة ديناميكية، إضافة إلى مئذنة بطول 38 متراً، وصُممت بشكل نحتي حديث. 
واطّلع سمو نائب حاكم الشارقة على ما يضمه المسجد من مصلى رئيس يسع 470 مصلياً، وساحة خارجية تسع 140 مصلياً، ومصلى خارجي يتسع لـ570 مصلياً، ليصل إجمالي سعة الرجال إلى 1180 مصلياً. 
كما يحتوي المسجد على مصلى للنساء يتسع لـ145 مصلية، لتبلغ السعة الإجمالية للمسجد 1325 مصلياً ومصلية. 
وتجوّل سموه في مرافق المسجد مشاهداً ما يضمه من مرافق خدمية متكاملة كالميضأة ودورات مياه للرجال والنساء، ومغسلة موتى للرجال والنساء، وسقيا ماء، وسكناً للإمام، ومكتبة عامة للقراءة، إلى جانب مواقف للسيارات. 
وأدّى سمو نائب حاكم الشارقة فريضة المغرب في مسجد النصر، ليلقي بعدها فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي محاضرة تحدث فيها عن فضل بناء المساجد ومكانتها العظيمة في الإسلام. 
 حضر الافتتاح بجانب سمو نائب حاكم الشارقة كل من: الشيخ محمد بن أحمد القاسمي، نائب رئيس دائرة النفط، والشيخ فيصل بن علي المعلا، أمين عام مجلس القضاء، والشيخ عبدالله بن محمد القاسمي، مدير الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة بالشارقة، والدكتور عيسى سيف بن حنظل، رئيس دائرة الشؤون الإسلامية، وعدد من المسؤولين وأهالي المنطقة.

