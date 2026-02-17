الأربعاء 18 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

محمد الشرقي يطلع على جهود «حكماء المسلمين»

محمد الشرقي خلال استقباله محمد عبد السلام (وام)
18 فبراير 2026 01:31

الفجيرة (وام)

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، المستشار محمد عبدالسلام، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين وجائزة زايد للأخوة الإنسانية.
اطلع سموه، خلال اللقاء، على جهود ومبادرات المجلس والجائزة في تعزيز قيم السلام والتعايش والأخوّة الإنسانية في المجتمعات. وأكد سموه، أن نهج دولة الإمارات تحقيق رسالة التعايش الإنساني والتقارب بين المجتمعات الدينية كافة، وفتح حوار السلام والاستقرار بين الشعوب.
وأشار سموه إلى حرص إمارة الفجيرة بقيادة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، على ترسيخ قيم الخير والتعايش عبر مختلف المبادرات، والجهود التي تدعم رؤية الدولة في هذا السياق.
وثمن سموه، جهود مجلس حكماء المسلمين وجائزة زايد للأخوة الإنسانية في دعم استقرار المجتمعات ومبادراتها في تحقيق السلام في للعالم.

محمد الشرقي
الإمارات
محمد بن حمد الشرقي
ولي عهد الفجيرة
الفجيرة
مجلس حكماء المسلمين
محمد عبد السلام
