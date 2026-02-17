الأربعاء 18 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

حاكم عجمان: علاقاتنا تاريخية وأخوية مع مصر

حميد النعيمي خلال استقباله رئيس جامعة القاهرة بحضور عمار بن حميد وأحمد بن حميد (وام)
18 فبراير 2026 01:31

عجمان (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، أمس، في الديوان الأميري، رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، وذلك في إطار تعزيز التعاون الأكاديمي.
ورحّب صاحب السمو حاكم عجمان برئيس جامعة القاهرة والوفد المرافق له من وزارة التعليم العالي المصرية، واستعرض اللقاء سُبل تعزيز التعاون العلمي والبحثي، وتبادل الخبرات المعرفية لما فيه مصلحة الجانبين.
وأكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة بجمهورية مصر العربية، والحرص الدائم على تطوير آفاق التعاون في مختلف المجالات، لا سيما بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي اللذين يُعتبران ركيزة متينة للتنمية المستدامة.
وأضاف سموه أن «الاستثمار في العِلم والعقول رهان رابح لصناعة مستقبل مشرق، ونحن في عجمان نُولي اهتماماً كبيراً لتطوير منظومة التعليم العالي من خلال تبادل الخبرات التعليمية والانفتاح على المؤسسات الأكاديمية العريقة كجامعة القاهرة، بما يعزز جودة المخرجات الأكاديمية».
من جانبه، أعرب رئيس جامعة القاهرة والوفد المرافق له عن بالغ شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو حاكم عجمان على حفاوة الترحيب والاستقبال، مشيدين بالتطور التعليمي الذي تشهده إمارة عجمان، وبما توفره من بيئة داعمة ومشجعة على التميز الأكاديمي.
حضر اللقاء، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان صاحب السمو ‏حاكم عجمان، وعدد من المسؤولين.

حاكم عجمان
الإمارات
عجمان
مصر
الإمارات ومصر
حميد بن راشد النعيمي
حميد النعيمي
جامعة القاهرة
