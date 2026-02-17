الأربعاء 18 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حاكم الفجيرة يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام بحلول شهر رمضان الفضيل

حاكم الفجيرة يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام بحلول شهر رمضان الفضيل
18 فبراير 2026 00:26

هنأ صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل، وأعرب سموه عن صادق تهانيه وتبريكاته بهذه المناسبة المباركة، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على سموه بموفور الصحة والعافية.
كما هنأ صاحب السمو حاكم الفجيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.
وبعث صاحب السمو حاكم الفجيرة برقيات تهنئة بمناسبة شهر رمضان إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورؤساء وملوك الدول العربية والإسلامية، متمنياً لهم دوام الصحة والعافية، ولشعوبهم المزيد من التقدم والازدهار، وللأمة العربية والإسلامية العزة والرفعة.
كما هنأ سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام، وأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون.

أخبار ذات صلة
بمكرمة من محمد بن راشد.. حمدان بن محمد يأمر بإعفاء 316 مواطناً من سداد القروض الإسكانية
حاكم الشارقة يأمر بالإفراج عن 738 نزيلاً بمناسبة شهر رمضان المبارك
المصدر: وام
حاكم الفجيرة
الفجيرة
حمد بن محمد الشرقي
محمد بن زايد
رئيس الدولة
محمد بن راشد
منصور بن زايد
رمضان
شهر رمضان
آخر الأخبار
«دبي البحري» يحصل على شهادات اعتماد لثلاثة ابتكارات
الرياضة
«دبي البحري» يحصل على شهادات اعتماد لثلاثة ابتكارات
اليوم 19:00
أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تنظم سلسلة بطولات رمضانية
الرياضة
أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تنظم سلسلة بطولات رمضانية
اليوم 18:00
حفل نجمات التنس العالميات يتحول إلى أمسية استثنائية في دبي
الرياضة
حفل نجمات التنس العالميات يتحول إلى أمسية استثنائية في دبي
اليوم 17:30
بمكرمة من محمد بن راشد.. حمدان بن محمد يأمر بإعفاء 316 مواطناً من سداد القروض الإسكانية
علوم الدار
بمكرمة من محمد بن راشد.. حمدان بن محمد يأمر بإعفاء 316 مواطناً من سداد القروض الإسكانية
اليوم 17:08
دبي الجنوب تفتتح منشأة «RH Aero» لمعدات وخدمات الطيران
اقتصاد
دبي الجنوب تفتتح منشأة «RH Aero» لمعدات وخدمات الطيران
اليوم 17:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©