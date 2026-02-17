حاكم أم القيوين وولي عهده يهنئان رئيس الدولة ونائبيه والحكام بحلول شهر رمضان

هنأ صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى دولة الإمارات وشعبها بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

كما هنأ سموه، بهذه المناسبة العزيزة على قلوب المسلمين، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وبعث صاحب السمو حاكم أم القيوين برقيات تهنئة بمناسبة الشهر الفضيل إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورؤساء وملوك الدول العربية والإسلامية، متمنياً لهم دوام الصحة والعافية، ولشعوبهم المزيد من التقدم والازدهار، وللأمة العربية والإسلامية العزة والرفعة.

كما هنأ سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، بهذه المناسبة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام.

وبعث سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، برقيات تهنئة مماثلة بهذه المناسبة إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأولياء العهود، ورؤساء وملوك الدول العربية والإسلامية.