جزيرة ياس تستقبل رمضان بباقة تجارب عائلية

أبوظبي (الاتحاد)



تنظم جزيرة ياس أبوظبي طوال شهر رمضان برنامجاً متكاملاً من التجارب، التي تجمع بين كرم الضيافة وتنوع الخيارات والنكهات، ضمن أجواء مميزة تعكس خصوصية الشهر الفضيل. وتستقبل الجزيرة زوّارها بأمسيات تتنوع بين موائد إفطار على الواجهة البحرية عند الغروب، وتجارب سحور تمتد حتى ساعات متأخرة من الليل، إلى جانب لقاءات وتجمعات عائلية واجتماعية في أجواء ومساحات خارجية.





عرض الإقامة والإفطار واللعب

يمكن لضيوف جزيرة ياس الاستفادة من باقة «الإقامة واللعب» خلال شهر رمضان، والتي تجمع بين الإقامة الفندقية والإفطار والدخول إلى المدن الترفيهية ضمن عرض متكامل مخصّص للعائلات. ويشمل العرض إفطاراً مجانياً لكل ليلة إقامة في فنادق جزيرة ياس والفنادق المجاورة المشاركة، إضافة إلى وجبة سحور، مع إمكانية الدخول إلى المدن الترفيهية في الجزيرة. وتتضمن التجارب الدخول إلى «عالم فيراري» التي تضم مرافق وألعاباً سجلت أرقاماً قياسية عالمية، و«ياس ووتروورلد»، التي تقدم مجموعة واسعة من الألعاب والمنزلقات والتجارب المائية، و«عالم وارنر براذرز»، التي توفّر مغامرات مستوحاة من شخصيات عالمية شهيرة، إضافة إلى «سي وورلد»، التي تتيح للزوّار استكشاف عوالم بحرية وتجارب تعليمية وتفاعلية.



«ياس لينكس»

يقدم «ياس لينكس أبوظبي» خلال شهر رمضان المبارك تجربة إفطار رمضاني مميزة في محيط ملعب الغولف المصنّف ضمن أفضل 100 ملعب في العالم، حيث تشكّل المساحات الخضراء الممتدة خلفية مناسبة لأمسية رمضانية فريدة.





«ياس باي ووترفرونت»

تستقبل «ياس باي ووترفرونت» الشهر الفضيل بأجواء مميزة، حيث ستتألق الواجهة المائية بأجمل الديكورات والزينة التقليدية احتفاء بهذه المناسبة. وعلى امتداد الواجهة البحرية، تتيح لزوارها فرصة الاجتماع للاستمتاع بنكهات رمضان الأصيلة، من خلال مجموعة متنوعة من تجارب الطعام والأطباق الموسمية المتوفّرة طوال المساء. كما تنظم الواجهة المائية جلسات لياقة بدنية يومية مجانية قبيل الإفطار. ويحظى الضيوف الصغار بمنطقة ألعاب مخصّصة، فيما تضفي الموسيقى الحية والعروض الهادئة طابعاً مريحاً على الأمسيات الرمضانية على مدار الشهر.