الخميس 19 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يمنح سفير موريتانيا وسام الاستقلال من الطبقة الأولى

رئيس الدولة يمنح سفير موريتانيا وسام الاستقلال من الطبقة الأولى
18 فبراير 2026 09:37

منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، محمد أحمد راره، سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى دولة الإمارات، وسام الاستقلال من الطبقة الأولى، تقديراً للجهود التي بذلها خلال فترة عمله سفيراً لبلاده لدى الدولة، ما أسهم في تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات.

 

وقلّد معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، راره الوسام خلال استقباله في ديوان عام وزارة الخارجية في أبوظبي، ونقل له تقدير القيادة للجهود التي قام بها أثناءَ فترة عمله في الدولة.

 

وأعرب معاليه عن أمنياته لسعادته بالتوفيق والنجاح في عمله ومهامه الجديدة، مثنياً على دوره في تعزيز العلاقات المتميزة بين الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الإسلامية الموريتانية وتطوير آفاق التعاون بما يخدم المصالح والتطلعات المشتركة للدولتين والشعبين الشقيقين.

 

أخبار ذات صلة
قمة المستقبل
نيابة عن رئيس الدولة.. ولي عهد أبوظبي يصل إلى العاصمة الهندية نيودلهي للمشاركة في أعمال «قمة تأثير الذكاء الاصطناعي»

من جانبه، أعرب محمد أحمد راره عن اعتزازه بهذا الوسام الذي يعبر عن عمق العلاقات الأخوية والتعاون الثنائي المتميز، وعن بالغ تقديره وشكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، مشيدا بالعلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين على كافة الصعد، وبما حققته دولة الإمارات من تقدم وإنجازات تعكس رؤية القيادة وحرصها على تعزيز مكانة الدولة في الساحة الدولية.

 

وتقدم السفير بالشكر لجميع الجهات الحكومية في دولة الإمارات على ما وجده من تعاون كان له الأثر الإيجابي لنجاح مهمته في توطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين.

 

 

 
 
 
 
 

المصدر: وام
رئيس الدولة
خليفة شاهين المرر
موريتانيا
وسام
وسام الاستقلال
آخر الأخبار
أرتيتا يحثّ أرسنال على النهوض بعد «كبوة وولفرهامبتون»
الرياضة
أرتيتا يحثّ أرسنال على النهوض بعد «كبوة وولفرهامبتون»
اليوم 11:39
مرسيليا يستعين بالسنغالي «بي» لقيادة الفريق
الرياضة
مرسيليا يستعين بالسنغالي «بي» لقيادة الفريق
اليوم 11:38
«الجودو» جاهز لتحدى «طشقند جراند سلام»
الرياضة
«الجودو» جاهز لتحدى «طشقند جراند سلام»
اليوم 10:48
النائب العام للاتحاد: أمر رئيس الدولة والحُكام بالإفراج عن نزلاء من المنشآت الإصلاحية يكرّس قيم الإنسانية
علوم الدار
النائب العام للاتحاد: أمر رئيس الدولة والحُكام بالإفراج عن نزلاء من المنشآت الإصلاحية يكرّس قيم الإنسانية
اليوم 10:32
انخفاض أسعار النفط
اقتصاد
انخفاض أسعار النفط
اليوم 10:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©