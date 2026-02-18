الخميس 19 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

جامعة زايد تحصد جائزة دولية في الممارسات المبتكرة

جامعة زايد
18 فبراير 2026 10:16

حصدت جامعة زايد، الجائزة الذهبية في فئة التميز في الممارسات المبتكرة ضمن جوائز "NASPA" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، في إنجاز نوعي يعكس جهود الجامعة في إعادة صياغة تجربة الطلبة من خلال مبادرة "Uniquely ZU" التي أطلقتها الجامعة لتعزيز التجربة الطلابية.

 

وتعد "NASPA" جمعية مهنية عالمية تُعنى بتعزيز نجاح الطلبة من خلال البحث العلمي، والتطوير المهني، والتعاون بين مؤسسات التعليم العالي.

 

وتكرم الجائزة التميز والابتكار في مجال شؤون الطلبة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.

 

ويعكس هذا التكريم اعتماد الجامعة إطارا متكاملًا للمهارات والكفاءات أسهم في إحداث تحول في آليات تنمية الطلبة على مستوى الحرم الجامعي.

أخبار ذات صلة
عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية بريطانيا يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية بين البلدين
25 مبادرة استراتيجية لتمكين مواطني ومقيمي أبوظبي من التمتع بحياة أكثر صحة

وبالنسبة لفريق شؤون الطلبة في جامعة زايد، تمثل الجائزة تتويجًا لثلاثة أعوام من العمل المتواصل لبناء رحلة طلابية أكثر ترابطًا ووضوحًا وارتكازًا على تنمية المهارات.

 

وقالت جين تاترتون، مساعدة نائب مدير الجامعة لشؤون الطلبة، إن هذه الجائزة تمثل تقديرًا لجهود فريق شؤون الطلبة والتزامه المستمر بتعزيز التجربة الجامعية، وتؤكد مبادرة "Uniquely ZU" قناعة الجامعة بأن التعليم يمتد إلى ما هو أبعد من القاعات الدراسية، من خلال دمج تنمية المهارات في مختلف مراحل الرحلة الأكاديمية.

 

وتُمثل مبادرة "Uniquely ZU" نهجًا رائدًا تتبناه جامعة زايد في تطوير منظومة شؤون الطلبة، من خلال دمج إطار متكامل لتنمية القدرات مع منصة رقمية حديثة تُثري التعلم اللامنهجي، وتُمكّن الطلبة من تتبّع أنشطتهم المرتبطة بالمناهج الدراسية ورسم خريطة لمهاراتهم وإتقانها بما يواكب تطلعاتهم المستقبلية.

 

وشارك أكثر من 2500 طالب وطالبة من السنة الأولى في تطبيق المبادرة عبر مقررات وأنشطة تأسيسية، إلى جانب مجموعات تجريبية خضعت لمسارات متقدمة، قبل أن يتم تعميمها رسميًا على جميع الطلبة اعتبارًا من مايو 2025.

المصدر: وام
جامعة زايد
الإمارات
جامعات الإمارات
جامعات
آخر الأخبار
أرتيتا يحثّ أرسنال على النهوض بعد «كبوة وولفرهامبتون»
الرياضة
أرتيتا يحثّ أرسنال على النهوض بعد «كبوة وولفرهامبتون»
اليوم 11:39
مرسيليا يستعين بالسنغالي «بي» لقيادة الفريق
الرياضة
مرسيليا يستعين بالسنغالي «بي» لقيادة الفريق
اليوم 11:38
«الجودو» جاهز لتحدى «طشقند جراند سلام»
الرياضة
«الجودو» جاهز لتحدى «طشقند جراند سلام»
اليوم 10:48
النائب العام للاتحاد: أمر رئيس الدولة والحُكام بالإفراج عن نزلاء من المنشآت الإصلاحية يكرّس قيم الإنسانية
علوم الدار
النائب العام للاتحاد: أمر رئيس الدولة والحُكام بالإفراج عن نزلاء من المنشآت الإصلاحية يكرّس قيم الإنسانية
اليوم 10:32
انخفاض أسعار النفط
اقتصاد
انخفاض أسعار النفط
اليوم 10:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©