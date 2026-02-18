الخميس 19 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
رئيس الدولة ونائباه يتلقون برقيات تهنئة بحلول شهر رمضان المبارك

رئيس الدولة ونائباه
18 فبراير 2026 11:13

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقيات تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية.

كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة مماثلة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء ورؤساء حكومات الدول العربية والإسلامية.

المصدر: وام
برقيات تهنئة
منصور بن زايد
رئيس الدولة
شهر رمضان
محمد بن راشد
محمد بن زايد
