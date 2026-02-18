الخميس 19 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

المستشفى الإماراتي العائم بالعريش يمنح الأمل لطفلة فلسطينية تعاني من حالة صحية نادرة

المستشفى الإماراتي العائم بالعريش يمنح الأمل لطفلة فلسطينية تعاني من حالة صحية نادرة
18 فبراير 2026 13:14

يقدّم المستشفى الإماراتي العائم في ميناء العريش الرعاية الطبية المتخصصة للطفلة الفلسطينية سما محمد إبراهيم الغريز "13 عاماً"، القادمة من قطاع غزة، وذلك ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، وفي إطار الجهود الإنسانية والطبية المتواصلة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدعم المرضى والمصابين من الأشقاء الفلسطينيين.

وأوضح الفريق الطبي أن الطفلة تعاني من متلازمة انحلال الدم اليوريمي غير النمطي، وهي حالة نادرة تتطلب متابعة دقيقة وعلاجاً متخصصاً على فترات منتظمة، حيث تخضع لبرنامج علاجي دوري يتضمن تلقيها حقنة علاجية كل شهرين، إلى جانب الفحوصات الطبية والمتابعة المستمرة وفق البروتوكولات المعتمدة.

وأكد المستشفى الإماراتي العائم، جاهزيته الكاملة لاستقبال الحالات المرضية القادمة من قطاع غزة، وتقديم الخدمات العلاجية وفق أعلى المعايير الطبية، بما يعكس التزام دولة الإمارات بنهجها الإنساني الراسخ في دعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.

وتجسّد قصة الطفلة سما معاناة الكثير من الأطفال المرضى في قطاع غزة، وتؤكد أهمية استمرار العمل الإنساني والطبي ضمن عملية "الفارس الشهم 3" لإنقاذ الأرواح وتوفير الرعاية الصحية للفئات الأكثر احتياجاً.

المصدر: وام
