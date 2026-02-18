الخميس 19 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حاكم الشارقة يستقبل وزيرة التربية والتعليم

حاكم الشارقة يستقبل وزيرة التربية والتعليم
18 فبراير 2026 12:47

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم الأربعاء، معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، وذلك في قصر البديع العامر.

وتبادل سموه في بداية اللقاء التهاني مع وزيرة التربية والتعليم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعين المولى عز وجل أن يديم هذه المناسبة الدينية العظيمة بموفور الصحة والعافية، ويديم على دولة الإمارات التقدم والرخاء، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

واطلع صاحب السمو حاكم الشارقة على خطط وبرامج وزارة التربية والتعليم في دفع العملية التعليمية والعمل على تطويرها باستمرار، شاكراً سموه جهود الوزارة التي تسهم في تقديم تجربة تعليمية متقدمة للطلبة وإعدادهم للمستقبل، مع ضرورة الحفاظ على كافة الوسائل التي تعزز من القيم والهوية العربية والاسلامية.

أخبار ذات صلة
56 مريضاً ومرافقاً يغادرون غزة عبر معبر رفح في أول أيام رمضان
إطلاق مدفع الإفطار لأول مرة في متحف زايد الوطني

وتناول اللقاء عددا من الموضوعات التعليمية التي تعزز من التقدم العلمي لطلبة الدولة، من خلال الاستفادة من أفضل الممارسات التعليمية عالمياً وإقليمياً ومحلياً، كما تناول اللقاء نتائج برامج تقييم الأداء في التعليم والتي تسهم في تطوير العملية التعليمية والتي تضمنت نتائجها تفوقاً للمدارس الخاصة في إمارة الشارقة نتيجةً لتوجيهات ودعم صاحب السمو حاكم الشارقة.

وقدمت معالي سارة الأميري شكرها وتقديرها إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على استقبال سموه، مشيرةً إلى الجهود الكبيرة المبذولة في إمارة الشارقة في مجال التعليم وقيادتها للعديد من المبادرات مما جعلها رائدةً في المجال العلمي والثقافي.

 

المصدر: وام
وزارة التربية والتعليم
الشارقة
شهر رمضان
حاكم الشارقة
آخر الأخبار
أرتيتا يحثّ أرسنال على النهوض بعد «كبوة وولفرهامبتون»
الرياضة
أرتيتا يحثّ أرسنال على النهوض بعد «كبوة وولفرهامبتون»
اليوم 11:39
مرسيليا يستعين بالسنغالي «بي» لقيادة الفريق
الرياضة
مرسيليا يستعين بالسنغالي «بي» لقيادة الفريق
اليوم 11:38
«الجودو» جاهز لتحدى «طشقند جراند سلام»
الرياضة
«الجودو» جاهز لتحدى «طشقند جراند سلام»
اليوم 10:48
النائب العام للاتحاد: أمر رئيس الدولة والحُكام بالإفراج عن نزلاء من المنشآت الإصلاحية يكرّس قيم الإنسانية
علوم الدار
النائب العام للاتحاد: أمر رئيس الدولة والحُكام بالإفراج عن نزلاء من المنشآت الإصلاحية يكرّس قيم الإنسانية
اليوم 10:32
انخفاض أسعار النفط
اقتصاد
انخفاض أسعار النفط
اليوم 10:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©