حملة «حد الحياة» تخصص 7 قنوات ميسرة لاستقبال مساهمات الأفراد والمؤسسات

أعلنت حملة «حد الحياة» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بهدف جمع مليار درهم على الأقل لإنقاذ خمسة ملايين طفل من الجوع في العالم، عن تخصيص 7 قنوات ميسّرة لاستقبال تبرعات الأفراد والمؤسسات، حيث تسعى الحملة إلى إتاحة الفرصة أمام الجميع للبذل والعطاء، والتأكيد على قيم الشهر الفضيل بأن من أفضل الصدقة إنقاذ إنسان من الجوع.

وتركز الحملة بشكل خاص، على الأطفال الذين يواجهون أخطر أشكال الجوع في المجتمعات الأكثر ضعفاً، ولا سيما في مناطق الكوارث والأزمات والصراعات، حيث يموت 5 أطفال تحت سن الخامسة بسبب سوء التغذية والجوع في العالم كل دقيقة.

وتفتح حملة «حد الحياة» باب المشاركة في الحملة الرمضانية، من خلال التبرع عبر الموقع الإلكتروني، أو الرسائل النصية القصيرة SMS، أو التحويل المصرفي، أو مركز الاتصال الخاص بالحملة، أو تطبيق «دبي الآن»، أو تطبيق Yalla Give، أو منصة دبي للمساهمات المجتمعية «جـود» (Jood.ae).

ويستقبل موقع حملة «حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً www.edgeoflife.ae، التبرعات من الأفراد والمؤسسات والشركات ورجال الأعمال من داخل الدولة وخارجها، حيث يمكن تقديم المبلغ الذي يريده المتبرع لدعم الحملة والمساهمة في تحقيق أهدافها.

ويمكن للراغبين في المساهمة في حملة «حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً التواصل مع فريق مركز الاتصال الخاص بها على الرقم المجاني 8004999 من الساعة 10:00 صباحاً - 05:00 مساءً طوال أيام الأسبوع بما فيها عطلة نهاية الأسبوع، لترتيب عملية التبرع بالمبلغ الذي يريدون تخصيصه للمساهمة في إنقاذ الأطفال من الجوع.

وتقدم حملة «حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً كذلك قناة التحويلات المصرفية المباشرة للمساهمة في المجهود الخيري للمبادرة، حيث يمكن للجميع تحويل المبلغ المراد التبرع به لحساب الحملة على رقم الحساب المعتمد (940340003708472909222 IBAN No: AE (في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي.

وتوفر الحملة خيار التبرع لمرة واحدة عبر الرسائل النصية القصيرة SMS من خلال إرسال كلمة «حياة» أو «LIFE» عبر شبكتي «دو» و«e&» في الإمارات على الأرقام: 1034 للتبرع بـ 10 دراهم، و1035 للتبرع بـ 50 درهماً، و1036 للتبرع بـ 100 درهم، و1038 للتبرع بـ 500 درهم.

كما تتيح حملة «حد الحياة» خيار التبرع والمساهمة من خلال تطبيق «دبي الآن DubaiNow»، تحت فئة «التبرعات»، حيث تتعاون «دبي الرقمية» مع الحملة لتسهيل مساهمات المتبرعين من المؤسسات والأفراد وقطاعات الأعمال من داخل دولة الإمارات.

وتتيح حملة «حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً للأفراد والمؤسسات إمكانية المساهمة عبر موقع YallaGive.com تحت فئة «التبرعات»، بما يمكن الحملة من تحقيق أهدافها الإنسانية.

وتعكس هذه الآلية حرص القائمين على الحملة على توظيف الحلول الرقمية لتعزيز العمل الإنساني، وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، بما يضمن استدامة الموارد اللازمة لتنفيذ البرامج والمشاريع الهادفة إلى مكافحة جوع الأطفال حول العالم.

ويمكن التبرع لـحملة «حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً من خلال إنشاء محفظة خاصة للمؤسسات أو الأفراد على منصة دبي للمساهمات المجتمعية «جود» «Jood.ae» عبر الرابط www.Jood.ae، حيث تفتح المنصة الباب واسعاً أمام جميع الأفراد والشركات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص والمشاهير والجاليات والمجموعات الثقافية والرياضية والفنية وغيرها لإطلاق حملة مصغرة عبر منصة «جود» الرقمية لتحفيز الموظفين والأصدقاء والمتابعين على التبرع قدر المستطاع، بغية جمع التبرعات لحملة «حد الحياة».

وتهدف الحملة، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، إلى تنفيذ برامج ومشاريع مستدامة تسهم في مكافحة جوع الأطفال في العالم، وإحداث حراك مجتمعي واسع يمكنها من تحقيق مستهدفاتها النبيلة.

وتأتي الحملة بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، ومنظمة أنقذوا الأطفال، ومؤسسة صندوق الاستثمار للأطفال، ومنظمة العمل ضد الجوع.