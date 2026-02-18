الهلال الأحمر يبدأ تنفيذ حزمة مبادرات رمضانية في أم القيوين

أطلق مركز الهلال الأحمر الإماراتي في أم القيوين، مساء أمس الحملة الرمضانية لعام 2026 في الإمارة تحت شعار «رمضان… عطاء مستمر»، إيذاناً ببدء تنفيذ حزمة من المبادرات والبرامج الإنسانية، الهادفة إلى تعزيز قيم التكافل الاجتماعي، ودعم الأسر المتعففة والفئات المحتاجة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار مستهدفات «عام الأسرة».

وتهدف الحملة، التي انطلقت في مول أم القيوين، وتستمر طوال شهر رمضان المبارك، إلى ترسيخ مفاهيم المسؤولية المجتمعية، وتشجيع أفراد المجتمع على الإسهام في دعم العمل الخيري والإنساني، بما يسهم في تلبية الاحتياجات الأساسية للفئات المستحقة، وتعزيز مظاهر التراحم والتكافل الاجتماعي.

وتتضمن الحملة تنفيذ حزمة متكاملة من البرامج والمشاريع الإنسانية، من أبرزها مشروع المير الرمضاني، الذي يستهدف دعم 423 أسرة مستحقة، إضافة إلى 1423 فرداً من الفئات المحتاجة، إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية للأسر للوقوف على احتياجاتها والعمل على تلبيتها وفق آليات مدروسة.

كما ينفذ المركز مشروع إفطار الصائم، حيث يتم توزيع 1924 وجبة إفطار يومياً طوال الشهر الفضيل، مع إمكانية زيادة العدد بحسب الحاجة، إضافة إلى توزيع وجبات كسر الصيام في عدد من المواقع على مستوى الإمارة.

وتشمل الحملة إقامة خيام رمضانية مجتمعية في مناطق مختلفة من الإمارة، تُخصص لتوسيع نطاق الوصول إلى المستفيدين، وتشجيع العمل التطوعي، وتعزيز المشاركة المجتمعية في دعم المبادرات الإنسانية، إلى جانب تنفيذ مشروعي زكاة الفطر وكسوة العيد بما يسهم في استكمال متطلبات المستحقين وإدخال الفرحة عليهم مع حلول عيد الفطر المبارك.

وتحظى الحملة بدعم عدد من الشركاء الإستراتيجيين، هم شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك أبوظبي التجاري، إلى جانب تريندز للبحوث والاستشارات بوصفه الشريك الفضي، بما يعكس الدور المحوري للشراكات المؤسسية في تعزيز أثر المبادرات الإنسانية وتوسيع نطاقها.

وقال عارف حسن الخضر، مدير مركز هيئة الهلال الأحمر في أم القيوين، إن الحملة تجسد التزام المركز برسالته الإنسانية، وحرصه على تنفيذ البرامج الرمضانية وفق أعلى معايير الكفاءة والشفافية، بما يحقق أثراً اجتماعياً وإنسانياً مستداماً في الإمارة.