برعاية رئيس الدولة.. «أوقاف أبوظبي» تطلق حملة «وقف أم الإمارات للأيتام»

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أعلنت هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر «أوقاف أبوظبي» إطلاق حملة «وقف أُمّ الإمارات للأيتام»، في بادرةٍ خيّرة تنسجم مع قيم ومبادئ «عام الأسرة» التي تصب في صلب ترسيخ التماسك الاجتماعي، وتجسد في ذات الوقت إيمان دولة الإمارات بأن اليتيم محاطٌ بأسر ومؤسسات متكاملة توفر له سبل الرعاية والدعم الضرورية.

وتعكس الحملة التي تنطلق في 18 فبراير الحالي، قيم العطاء والتكافل المتجذرة في ثقافة دولة الإمارات، وتشكّل امتداداً لإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» الذي جعل من الإنسانية نهجاً ومن الخير فعلاً مستداماً، وغرس قيم التسامح والعطاء والإيثار التي تميّز دولة الإمارات اليوم.

وتهدف حملة «وقف أُمّ الإمارات للأيتام» إلى توفير مصدر تمويل مستدام لرعاية الأيتام يضمن لهم مستقبلاً أكثر استقراراً، ويرتقي بجودة حياتهم، بما يسهم في بناء مجتمع سليم ومتوازن، فضلاً عن نشر القيم الوقفية، وتعزيز مفهوم الوقف، باعتباره محفزاً للاستدامة، وإعادة إحياء الوقف كأداة تنموية للمجتمعات، وتعزيز مفهوم التكافل الاجتماعي، وتشجيع المشاركة الواسعة للمساهمة في دعم مختلف فئات المجتمع.

وتأتي مبادرة «وقف أم الإمارات للأيتام» سعياً لتأسيس نموذج وقفي يضمن تمويلاً مستداماً لرعاية الأيتام ويحوّل المساهمات المؤقتة إلى نموذج خيري مستدام يصنع مستقبلاً زاهراً بناءً على قيم الرحمة والتكافل.

وتجسد هذه الحملة القيم والمبادئ النبيلة التي تدعمها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وتشكّل في ذات الوقت امتداداً لنهج العمل الخيري الذي تتبناه دولة الإمارات، التي أصبحت قوة عالمية مشهود لها في الجهود الإنسانية والتكافلية نتيجة التوجيهات السديدة لقيادتها الرشيدة التي أرست دعائم خطط مُحكمة وبعيدة المدى تكفل استدامة المنفعة للمستفيدين.

وتعبر الحملة بأبهى شكل ممكن عن القيم الحقيقية لعام الأسرة، وتؤكد حرص «الهيئة» الجاد والمستمر على مواءمة خططها وجهودها مع التوجيهات الحكومية، بما يصب في نهاية المطاف في مصلحة أفراد المجتمع.وتواصل «أوقاف أبوظبي» إطلاق الحملات والمبادرات التي تنسجم مع التوجيهات والخطط الحكومية، حيث نجحت حملتها «وقف الحياة» التي أطلقتها في «عام المجتمع» بجمع ما يقارب مليار درهم بجهود أكثر من 200 ألف مساهم خلال أربعة أسابيع.