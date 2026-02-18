الخميس 19 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
حاكم رأس الخيمة يأمر بالإفراج عن 407 نزلاء بمناسبة شهر رمضان المبارك

18 فبراير 2026 20:34

أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بالإفراج عن 407 نزلاء من الذين يقضون محكومياتهم بالمؤسسة الإصلاحية والعقابية في رأس الخيمة، وصدرت بحقهم أحكامٌ من محاكم الإمارة، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وفي مكرمة سامية بمناسبة الشهر الفضيل، تكفّل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بسداد جميع الالتزامات المالية المترتبة على المفرج عنهم جراء الأحكام الصادرة بحقهم.

ويأتي هذا الأمر حرصاً من سموه على منح السجناء المفرج عنهم فرصة أخرى لبدء حياة جديدة وطبيعية، والتخفيف من معاناة أسرهم ولمّ شملهم بذويهم في هذه الأيام الفضيلة.

ووجه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، رئيس مجلس القضاء، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أمر صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالإفراج عن المشمولين بالعفو من نزلاء المؤسسة الإصلاحية والعقابية في رأس الخيمة، مع حلول الشهر الفضيل، وذلك بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة.

وقال سعادة المستشار حسن سعيد محيمد، النائب العام لإمارة رأس الخيمة إن مكرمة صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بالعفو عن بعض المحكوم عليهم، يأتي في إطار حرص سموه على منح المشمولين بالعفو الفرصة لمعاودة الاندماج في نسيج المجتمع، وإدخال السرور والبهجة إلى قلوب أسرهم وذويهم في هذا الشهر الفضيل.

وتوجه سعادة النائب العام، بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، على مكرمته السامية التي أدخلت البهجة والسعادة في نفوس الأسر التي تنتظر لقاء ذويها، كما توجه بالشكر إلى سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، على متابعته الدائمة والمستمرة للنيابة العامة والقضاء في رأس الخيمة.

المصدر: وام
