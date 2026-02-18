الخميس 19 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«الوطني للأرصاد»: طقس الغد صحو نهاراً ورطب ليلاً

«الوطني للأرصاد»: طقس الغد صحو نهاراً ورطب ليلاً
18 فبراير 2026 21:29

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، مع ارتفاع في نسبة الرطوبة ليلاً وصباح الجمعة، واحتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الغربية، فيما تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وأوضح المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 10 و20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س أحياناً. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، حيث يحدث المد الأول عند الساعة 14:13، والمد الثاني عند الساعة 03:16، والجزر الأول عند الساعة 08:03، والجزر الثاني عند الساعة 20:53.

أما في بحر عُمان، فيكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 11:01، والمد الثاني عند الساعة 23:20، والجزر الأول عند الساعة 16:58، والجزر الثاني عند الساعة 05:41.

وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبوظبي 32 18 75 25
دبي 31 18 70 25
الشارقة 32 17 75 20
عجمان 31 19 80 30
أم القيوين 30 16 85 35
رأس الخيمة 31 17 80 20
الفجيرة 29 20 65 30
العين 31 19 60 20
ليوا 32 17 80 20
الرويس 27 15 90 30
السلع 29 17 90 40
دلما 26 19 80 45
طنب الكبرى 28 18 85 35
طنب الصغرى 28 18 85 35
أبو موسى 28 18 90 40

 

المصدر: وام
المركز الوطني للأرصاد
الوطني للأرصاد
الطقس
حالة الطقس في الإمارات
حالة الطقس
أخبار الطقس في الإمارات
درجات الحرارة
