علوم الدار

وفد إماراتي يبحث تعزيز التعاون مع أذربيجان في الأمن الغذائي والزراعة

آمنة الضحاك وأعضاء الوفد خلال الزيارة (من المصدر)
19 فبراير 2026 02:10

دبي (الاتحاد)

اختتم وفد إماراتي برئاسة معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، زيارة رسمية للعاصمة الأذربيجانية باكو، استمرت يومي 16 و17 فبراير.
والتقى الوفد خلال الزيارة مسؤولي العديد من المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص في جمهورية أذربيجان؛ بهدف تعزيز التعاون في مجالات تطوير الزراعة والثروة الحيوانية.
وجاءت هذه الزيارة في إطار توجه استراتيجي يهدف إلى تعميق الشراكة الثنائية في ملفات الأمن الغذائي والزراعة المستدامة وقطاع الثروة الحيوانية، استناداً إلى الأسس التي أرستها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأذربيجان.
وقالت معالي آمنة الضحاك: «يجسّد وجودنا في باكو عمق العلاقات الإماراتية الأذربيجانية، وهي علاقات تستند إلى رؤية مشتركة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتدعمها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بما توفره من إمكانات وفرص نوعية للبلدين».
وأضافت معاليها: «تتبنى دولة الإمارات نهجاً استباقياً متعدد الأبعاد في مجال الأمن الغذائي، ترتكز فيه على الابتكار، والاستثمار الاستراتيجي، والتعاون الدولي المؤثّر، وهي مرتكزات أساسية نتطلع إلى تعزيزها هنا في أذربيجان انطلاقاً من إدراكنا لما تتمتع به هذه الدولة من إمكانات زراعية كبيرة وإرث غني في إنتاج الغذاء». واستندت الزيارة إلى ثلاثة محاور أساسية، هي: تسهيل التبادل التجاري وتحديد فرص التعاون في مجال الاستثمارات في القطاع الحيواني والزراعي، وتعزيز الزراعة المستدامة، وترسيخ التعاون القوي في قطاع الثروة الحيوانية، وتحقيق الأمن الغذائي الشامل من خلال تطوير سلاسل توريد أكثر مرونة.
ضمّ وفد دولة الإمارات، محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، ومحمد عبدالرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، ومحمد مراد البلوشي، سفير الدولة لدى جمهورية أذربيجان، كما شارك في الزيارة ممثلو عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية.
وضم الجانب الأذربيجاني ممثلين عن وكالة سلامة الأغذية الأذربيجانية «AQTA»، ونارمين باباييفا، نائبة رئيس مركز الخبرة التحليلية في معهد سلامة الأغذية الأذربيجاني «AQTI»، وإلنور شوكوروف من الممثلية التجارية لأذربيجان في دولة الإمارات.
وهدفت الزيارة إلى تعميق الشراكة الثنائية في ملفات الأمن الغذائي والزراعة المستدامة وإدارة الثروة الحيوانية، استناداً إلى الأسس التي أرستها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأذربيجان. وعقد ممثلو القطاع الخاص من كلتا الدولتين اجتماعات تواصل وبناء علاقات عمل، وبحث فرص استثمار بين الشركات، والتعرف على مجالات العمل المشتركة، بما أسفر عن تعزيز العلاقات والشراكات التجارية ذات الأولوية في قطاعي الأغذية الزراعية والثروة الحيوانية، وخلق فرص الاستثمارات وتنمية الأعمال المختلفة.
وشكّل اجتماع الطاولة المستديرة منصة محورية للتبادل الاستراتيجي وتطوير الشراكات، بمشاركة نخبة من القادة وكبار المسؤولين وممثلي القطاع الخاص من الطرفين.
وعقب الاجتماع، قدّمت شركات رائدة من القطاع الخاص في البلدين عروضاً توضيحية حول فرص النمو والحلول المبتكرة.
واستعرضت أحلام المناعي، المهندسة الزراعية في وزارة التغير المناخي والبيئة، ملامح الإطار الوطني لدولة الإمارات في مجالي صحة الحيوان وسلامة الغذاء، وسلطت الضوء على دور وزارة التغير المناخي والبيئة في تنظيم الإجراءات الصحية والفنية في مجال استيراد الحيوانات الحية ومنتجاتها وسلامة الغذاء.

