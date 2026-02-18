وزير داخلية أوزباكستان يطلع على التقنيات الحديثة في «شرطة دبي»

دبي (الاتحاد)

زار معالي الفريق عزيز تاشبولاتوف، وزير الداخلية لجمهورية أوزباكستان، القيادة العامة لشرطة دبي، وكان في استقباله اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشرطة دبي لشؤون القطاع الجنائي، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين. وناقش الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والاطلاع على التقنيات الحديثة لشرطة دبي في مجال تعزيز الأمن والأمان.

وأكّد اللواء حارب الشامسي حرص شرطة دبي على مدّ جميع جسور التواصل وتبادل المعارف والخبرات وأفضل التطبيقات الشرطية في مختلف المجالات مع جهات إنفاذ القانون، وصولاً إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية في مختلف القطاعات والتخصصات الأمنية.

واطّلع معالي الفريق عزيز تاشبولاتوف، والوفد المرافق، على منظومة العمل في إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، وأحدث الخدمات والمبادرات التي تعزز الأمن والأمان في الإمارة، إلى جانب اطلاعه على أبرز تجهيزات المركز والإضافات الحديثة فيه، مثل «الخريطة ثلاثية الأبعاد» و«نظام إدارة ومراقبة الدوريات» وتوزيعها على أرض الواقع، بما يحقق هدف شرطة دبي في الاستجابة السريعة للبلاغات ونداءات الاستغاثة، والتقنيات والأدوات والوسائل التي تدعم الاستجابة السريعة للبلاغات والمكالمات في أي وقت.

وزار الوفد إدارة الجرائم الإلكترونية وجرائم الذكاء الاصطناعي في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، واطّلع على منظومة عمل منصة (E-crime) الخاصة بتلقي بلاغات أفراد الجمهور المتعلقة بالجرائم الإلكترونية بصورة سلسة وسهلة.

كما زار الوفد إدارة الحد من الجريمة، واطلع على حقيبة نقل الأموال الذكية الجديدة الهادفة إلى إفشال عمليات سرقة الأموال، واستمع الوفد الضيف إلى نبذة عن الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي.

واطلع وزير الداخلية لجمهورية أوزباكستان والوفد المرافق على غرفة عمليات في مركز أنظمة الطائرات المسيّرة، وما تحتويه من منظومة «الدرون بوكس»، ودورها في تعزيز الأداء من خلال ضمان سرعة الوصول إلى مواقع الحوادث.