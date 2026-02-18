الخميس 19 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

توصيل السلع الغذائية مجاناً لأصحاب الهمم وكبار المواطنين في الظفرة

مواد غذائية متنوعة في المنافذ (من المصدر)
19 فبراير 2026 02:10

منطقة الظفرة (الاتحاد)

تواصل بلدية منطقة الظفرة الاستمرار في تنفيذها مبادرة خدمة توصيل المواد الغذائية مجاناً لأصحاب الهمم وكبار المواطنين في منازلهم، وتوفير خدمة طلب المواد الغذائية من خلال الدخول إلى منصة تم، مع توافر السلع عبر 13 منفذ بيع في جميع مدن منطقة الظفرة، بالتعاون مع جمعية أبوظبي التعاونية «أدكووب»، بهدف تعزيز الاستقرار الأسري، ودعم تماسك الأسرة باعتبارها نواة المجتمع.
ووفّرت بلدية منطقة الظفرة 823 سلعة غذائية مدعمة ومخفضة استعداداً لشهر رمضان المبارك، كما تواصل البلدية دعم 10 سلع غذائية أساسية ضمن الفئات الرئيسة، تشمل الطحين والأرز والهريس.
ويأتي ذلك تزامناً مع عام الأسرة لتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر المواطنة، والمساهمة في تحسين جودة حياتها، ودعم الأمن الغذائي للأسرة، وضمان توافر السلع الأساسية بشكل مستدام.
بالإضافة إلى تمكين الأسرة من تلبية احتياجاتها اليومية في ظل المتغيرات الاقتصادية، وترسيخ قيم التكافل المجتمعي انسجاماً مع مستهدفات عام الأسرة.

