«أمناء أميركية الشارقة» يقر برامج دراسات عليا جديدة

الشارقة (الاتحاد)

ترأست الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة، اجتماع مجلس أمناء الجامعة الذي عُقد مؤخراً في الحرم الجامعي، حيث استعرض المجلس الأولويات الاستراتيجية واعتمد حزمة من القرارات التي تدعم النمو الأكاديمي، وتعزز الحوكمة، وترسّخ المرونة المؤسسية على المدى الطويل.

وقالت الشيخة بدور القاسمي: «تعكس قرارات مجلس الأمناء تركيزه على بناء القدرات على المدى الطويل وتعزيز المرونة المؤسسية. ومن خلال توسيع محفظة برامج الدراسات العليا في مجالات ذات أهمية استراتيجية، وتعزيز الحوكمة عبر أطر عمل تستند إلى تقييم المخاطر وشراكات تشغيلية فاعلة، فإننا نضع الجامعة الأميركية في الشارقة بموقع يتيح لها استباق التغيّرات. وتتمثل مسؤوليتنا كمجلس في الحفاظ على وضوح التوجه الاستراتيجي».

وفي إطار أجندة الجامعة للتطوير الأكاديمي، أقرّ المجلس إطلاق ثلاثة برامج جديدة للدراسات العليا: ماجستير العلوم في هندسة تحليلات البيانات، وماجستير العلوم في الاستدامة البيئية والإدارة، وماجستير الفنون الجميلة في التصميم متعدد التخصصات. وتُوسّع هذه البرامج الجديدة محفظة الجامعة من برامج الدراسات العليا في تخصصات تشهد طلباً متزايداً.

كما أقر المجلس دعماً للإدارة الرشيدة والاستدامة المالية على المدى الطويل الرسوم الدراسية وغيرها من الرسوم للعام الأكاديمي 2026-2027، واعتمد البيانات المالية المدققة للجامعة للسنة المالية 2024-2025. وتعزز هذه القرارات التزام الجامعة بالشفافية والمساءلة والتخطيط الرشيد للموارد.

واعتمد المجلس تعزيزاً للجاهزية المؤسسية إطار إدارة المخاطر في الجامعة، بما يرسّخ نهج اتخاذ القرار المستند إلى تقييم المخاطر عبر الحوكمة والعمليات التشغيلية. كما وافق المجلس على تأسيس مشروع مشترك لإدارة المرافق مع شركة فارنك للخدمات ذات المسؤولية المحدودة، دعمًا للكفاءة التشغيلية وتعزيزاً لخدمات الحرم الجامعي.