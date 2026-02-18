دائرة تنمية المجتمع تطلق أجندتها الرمضانية لتعزيز استقرار الأسرة

أبوظبي (وام)

أعلنت دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، عن إطلاق أجندتها الرمضانية لعام 2026، التي تتضمن حزمة من الحوارات المجتمعية والمبادرات التفاعلية والأنشطة التطوعية والحملات الإعلامية، وذلك في إطار عام الأسرة، وبما يعكس التزام القطاع الاجتماعي في الإمارة بتعزيز استقرار الأسرة وترسيخ قيم التكافل والتلاحم خلال شهر رمضان المبارك. وتنطلق الأجندة عبر برنامج متكامل يجمع بين الحوار المجتمعي المباشر، والتفعيل الميداني في المساحات العامة، والتوعية الإعلامية، بالشراكة مع عدد من المؤسسات.

وتفتتح الدائرة فعالياتها الرمضانية في مدينة العين، من خلال أولى الحوارات ضمن سلسلة «حوارات مجتمعية» لهذا العام، حيث ستستضيف جلسة حوارية تفاعلية حول الأسرة الإماراتية ونموها واستقرارها، في إطار مبادرة «مديم»، حيث تناقش الجلسة أهمية إعداد الشباب للزواج، وتعزيز ثقافة التخطيط الأسري.

وتستضيف الدائرة جلسة أخرى في مدينة أبوظبي، لتسليط الضوء على أهمية الثقافة المالية للأسر.

وتتضمن الأجندة مواصلة مبادرة «قهوتكم علينا» خلال الشهر الفضيل في كل من منطقة الشامخة وواحة العين، إلى جانب فعاليات تفاعلية في بيت محمد بن خليفة تشمل عروضاً توعوية حول مفاهيم الأسرة والاستقرار والوعي المالي.