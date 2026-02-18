الخميس 19 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

دائرة تنمية المجتمع تطلق أجندتها الرمضانية لتعزيز استقرار الأسرة

دائرة تنمية المجتمع تطلق أجندتها الرمضانية لتعزيز استقرار الأسرة
19 فبراير 2026 02:10

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
سعود بن صقر يستقبل المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك
عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية بريطانيا يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية بين البلدين
عام الأسرة
تابع التغطية كاملة

أعلنت دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، عن إطلاق أجندتها الرمضانية لعام 2026، التي تتضمن حزمة من الحوارات المجتمعية والمبادرات التفاعلية والأنشطة التطوعية والحملات الإعلامية، وذلك في إطار عام الأسرة، وبما يعكس التزام القطاع الاجتماعي في الإمارة بتعزيز استقرار الأسرة وترسيخ قيم التكافل والتلاحم خلال شهر رمضان المبارك. وتنطلق الأجندة عبر برنامج متكامل يجمع بين الحوار المجتمعي المباشر، والتفعيل الميداني في المساحات العامة، والتوعية الإعلامية، بالشراكة مع عدد من المؤسسات.
وتفتتح الدائرة فعالياتها الرمضانية في مدينة العين، من خلال أولى الحوارات ضمن سلسلة «حوارات مجتمعية» لهذا العام، حيث ستستضيف جلسة حوارية تفاعلية حول الأسرة الإماراتية ونموها واستقرارها، في إطار مبادرة «مديم»، حيث تناقش الجلسة أهمية إعداد الشباب للزواج، وتعزيز ثقافة التخطيط الأسري.
وتستضيف الدائرة جلسة أخرى في مدينة أبوظبي، لتسليط الضوء على أهمية الثقافة المالية للأسر.
وتتضمن الأجندة مواصلة مبادرة «قهوتكم علينا» خلال الشهر الفضيل في كل من منطقة الشامخة وواحة العين، إلى جانب فعاليات تفاعلية في بيت محمد بن خليفة تشمل عروضاً توعوية حول مفاهيم الأسرة والاستقرار والوعي المالي.

دائرة تنمية المجتمع
أبوظبي
الإمارات
رمضان
شهر رمضان المبارك
شهر رمضان
الأسرة الإماراتية
الأسرة
عام الأسرة
آخر الأخبار
أرتيتا يحثّ أرسنال على النهوض بعد «كبوة وولفرهامبتون»
الرياضة
أرتيتا يحثّ أرسنال على النهوض بعد «كبوة وولفرهامبتون»
اليوم 11:39
مرسيليا يستعين بالسنغالي «بي» لقيادة الفريق
الرياضة
مرسيليا يستعين بالسنغالي «بي» لقيادة الفريق
اليوم 11:38
«الجودو» جاهز لتحدى «طشقند جراند سلام»
الرياضة
«الجودو» جاهز لتحدى «طشقند جراند سلام»
اليوم 10:48
النائب العام للاتحاد: أمر رئيس الدولة والحُكام بالإفراج عن نزلاء من المنشآت الإصلاحية يكرّس قيم الإنسانية
علوم الدار
النائب العام للاتحاد: أمر رئيس الدولة والحُكام بالإفراج عن نزلاء من المنشآت الإصلاحية يكرّس قيم الإنسانية
اليوم 10:32
انخفاض أسعار النفط
اقتصاد
انخفاض أسعار النفط
اليوم 10:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©