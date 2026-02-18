«أبوظبي للزراعة» تبدأ حملتها التوعوية على المنشآت الغذائية خلال رمضان

أبوظبي (وام)

بدأت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، حملتها السنوية للرقابة والتوعية على المنشآت الغذائية بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل، لضمان وصول غذاء آمن وسليم للمجتمع والحد من هدر الغذاء.

وتشمل الحملة جولات تفتيشية على المنشآت الغذائية المختلفة والمخازن ومراكز التوزيع والمطاعم والسوبرماركت، حيث ستركز على رصد الممارسات التي تؤثر على سلامة الغذاء، والعمل على نشر التوعية بالممارسات الصحيحة للعاملين في المنشآت لضمان تحقيق أعلى مستويات السلامة الغذائية خلال شهر رمضان، وسيقوم مفتشو الهيئة بتوعية العاملين بممارسات التخزين الآمن للغذاء ونظافة مناطق تحضير وتقديم الطعام.

كما تشمل الحملة الرمضانية للهيئة توعية أفراد المجتمع من خلال تسليط الضوء على أهمية تقليل هدر الطعام والتسوق الذكي، حيث تتضمن الحملة تقديم نصائح وإرشادات وتنظيم مسابقات رمضانية تهدف إلى تبني ممارسات صحية في التعامل مع الطعام وذلك من خلال حملتها على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة.

وتنظم الهيئة، ضمن حملتها، عدداً من الفعاليات المجتمعية، ومن أبرزها فعالية إفطار صائم للفئات المحتاجة والاحتفاء بيوم زايد للعمل الإنساني من خلال تنظيم ملتقى تكريم رواد الخير، وذلك تقديراً لجهود موظفي الهيئة والمتطوعين المساهمين في فعاليات الهيئة التطوعية والمجتمعية والإنسانية.

وشددت الهيئة على أهمية مشاركة الجمهور من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات غذائية من خلال التواصل مع مركز الاتصال الحكومي.