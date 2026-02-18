الخميس 19 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«أبوظبي للزراعة» تبدأ حملتها التوعوية على المنشآت الغذائية خلال رمضان

مقر هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية (أرشيفية)
19 فبراير 2026 02:09

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
سعود بن صقر يستقبل المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك
عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية بريطانيا يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية بين البلدين

بدأت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، حملتها السنوية للرقابة والتوعية على المنشآت الغذائية بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل، لضمان وصول غذاء آمن وسليم للمجتمع والحد من هدر الغذاء.
وتشمل الحملة جولات تفتيشية على المنشآت الغذائية المختلفة والمخازن ومراكز التوزيع والمطاعم والسوبرماركت، حيث ستركز على رصد الممارسات التي تؤثر على سلامة الغذاء، والعمل على نشر التوعية بالممارسات الصحيحة للعاملين في المنشآت لضمان تحقيق أعلى مستويات السلامة الغذائية خلال شهر رمضان، وسيقوم مفتشو الهيئة بتوعية العاملين بممارسات التخزين الآمن للغذاء ونظافة مناطق تحضير وتقديم الطعام.
كما تشمل الحملة الرمضانية للهيئة توعية أفراد المجتمع من خلال تسليط الضوء على أهمية تقليل هدر الطعام والتسوق الذكي، حيث تتضمن الحملة تقديم نصائح وإرشادات وتنظيم مسابقات رمضانية تهدف إلى تبني ممارسات صحية في التعامل مع الطعام وذلك من خلال حملتها على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة.
وتنظم الهيئة، ضمن حملتها، عدداً من الفعاليات المجتمعية، ومن أبرزها فعالية إفطار صائم للفئات المحتاجة والاحتفاء بيوم زايد للعمل الإنساني من خلال تنظيم ملتقى تكريم رواد الخير، وذلك تقديراً لجهود موظفي الهيئة والمتطوعين المساهمين في فعاليات الهيئة التطوعية والمجتمعية والإنسانية.
وشددت الهيئة على أهمية مشاركة الجمهور من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات غذائية من خلال التواصل مع مركز الاتصال الحكومي.

المنشآت الغذائية
أبوظبي
الإمارات
هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية
هيئة الزراعة والسلامة الغذائية
شهر رمضان
رمضان
شهر رمضان المبارك
الحملات التفتيشية
جولات تفتيشية
آخر الأخبار
أرتيتا يحثّ أرسنال على النهوض بعد «كبوة وولفرهامبتون»
الرياضة
أرتيتا يحثّ أرسنال على النهوض بعد «كبوة وولفرهامبتون»
اليوم 11:39
مرسيليا يستعين بالسنغالي «بي» لقيادة الفريق
الرياضة
مرسيليا يستعين بالسنغالي «بي» لقيادة الفريق
اليوم 11:38
«الجودو» جاهز لتحدى «طشقند جراند سلام»
الرياضة
«الجودو» جاهز لتحدى «طشقند جراند سلام»
اليوم 10:48
النائب العام للاتحاد: أمر رئيس الدولة والحُكام بالإفراج عن نزلاء من المنشآت الإصلاحية يكرّس قيم الإنسانية
علوم الدار
النائب العام للاتحاد: أمر رئيس الدولة والحُكام بالإفراج عن نزلاء من المنشآت الإصلاحية يكرّس قيم الإنسانية
اليوم 10:32
انخفاض أسعار النفط
اقتصاد
انخفاض أسعار النفط
اليوم 10:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©