علوم الدار

«الإمارات الصحيّة» تنظّم مبادرات لتعزيز الوعي الصحي في رمضان

جانب من فعالية توعية الموظفين (من المصدر)
19 فبراير 2026 02:09

سامي عبد الرؤوف (دبي) 

نظّمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، مجموعة من الفعاليات والمبادرات مجتمعية لتعزيز الوعي الصحي بشهر رمضان، مشيرة إلى أن الشهر الفضيل وقت مثالي لتحقيق فوائد عظيمة للجسم من الناحية الصحية المثبتة علمياً. وتشمل هذه المبادرات، مبادرة «البدائل الصحية في رمضان» التي أُقيمت في هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، وهدفت إلى تعريف الموظفين بخيارات غذائية صحية بديلة للأطعمة الغنية بالدهون والسكريات، وتشجيعهم على تبني سلوكيات غذائية متوازنة خلال الشهر الفضيل. كما تضمّنت المبادرات، فعالية «دليلك الغذائي في رمضان» لكبار المواطنين التي استضافها مجلس الوصل، وركّزت على التوعية بالاحتياجات الغذائية الخاصة بكبار المواطنين، وأهمية تنظيم الوجبات، والالتزام بالإرشادات الصحية للحفاظ على مستويات السكر وضغط الدم ضمن المعدلات الطبيعية.
وكذلك نظمت المؤسسة، ورشة «العادات الصحية في رمضان» بالتعاون مع جمعية النهضة النسائية في دبي، واستهدفت السيدات وربات الأسر، حيث تناولت أُسس التخطيط الصحي للوجبات، وأهمية تعزيز السلوكيات الغذائية السليمة داخل الأسرة خلال الشهر الكريم.
وضمن حملتها التوعوية لشهر رمضان، قدمت المؤسسة مجموعة من الإرشادات الصحية، مشيرة إلى أهمية البدء بوجبة إفطار متوازنة تتضمن التمر والماء، يليها طبق شوربة خفيف ومصدر بروتين صحي.
كما أكدت المؤسسة أهمية استشارة الطبيب لمرضى الأمراض المزمنة، مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، قبل الصيام أو تعديل الجرعات الدوائية، لضمان صيام آمن وصحي.
ونصحت بتجنب السهر ليلاً والاعتماد على النوم أثناء النهار فقط لأن ذلك قد يخل بساعة الجسم البيولوجية، مؤكدة أهمية النوم مبكراً بعد صلاح التراويح قدر الإمكان أو ما لا يقل عن 4 ساعات قبل الاستيقاظ للسحور والحرص على أخد قيلولة قصيرة لمدة 20 إلى 30 دقيقة أثناء النهار للحفاظ على الطاقة. 

