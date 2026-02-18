«إسلامية دبي» تطلق «قرّاء دبي» لإثراء التجربة الإيمانية

دبي (الاتحاد)

في إطار استعدادها لاستقبال شهر رمضان المبارك لعام 2026م، أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، عن إطلاق مبادرة «قرّاء دبي»، إحدى أبرز مبادراتها الرمضانية، والتي تهدف إلى إثراء التجربة الإيمانية في مساجد الإمارة، ضمن موسم الولفة، من خلال استضافة نخبة من القرّاء المتميزين ذوي الأصوات الندية والإتقان العالي في التلاوة، خلال صلاتي التراويح والقيام في عدد من الجوامع البارزة، من بينها جامع سمو الشيخة هند بنت مكتوم، وجامع شيخة بنت سعيد بن سليمان، وجامع الخوانيج الكبير، بما يضفي أجواءً عامرة بالخشوع والسكينة، ويعزّز حضور المسجد كجامع للأسرة في ليالي الشهر المبارك.