«إسلامية دبي» تطلق الموسم الخامس من «خطوة حياة»

دبي (الاتحاد)

أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، الموسم الخامس من مبادرة «خطوة حياة»، ضمن حملة «رمضان في دبي»، في مبادرة مبتكرة تُمكّن الأسر من المساهمة في العمل الخيري من خلال الحركة فقط، دون أي تبرعات مالية مباشرة.

وتقوم فكرة المبادرة على تحويل عدد الخطوات اليومية التي يحققها المشاركون إلى تبرعات خيرية تتكفّل الدائرة بتقديمها بالنيابة عنهم لصالح مؤسسة الجليلة.

وأكد محمد مصبح ضاحي، المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري والمنسق العام لمبادرة رمضان في دبي، حرص الدائرة في مبادرة خطوة حياة على تقديم مفهوم بسيط ومؤثر، حيث تتحول الحركة اليومية إلى تبرعات نتكفّل بتقديمها بالنيابة عن المشاركين، بما يعزّز قيم العطاء، ويشجّع على نمط حياة صحي، ويرسّخ هذه المفاهيم لدى الأطفال منذ الصغر.