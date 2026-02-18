الخميس 19 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«إسلامية دبي» تطلق الموسم الخامس من «خطوة حياة»

مقر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي
19 فبراير 2026 02:09

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
سعود بن صقر يستقبل المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك
عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية بريطانيا يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية بين البلدين

أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، الموسم الخامس من مبادرة «خطوة حياة»، ضمن حملة «رمضان في دبي»، في مبادرة مبتكرة تُمكّن الأسر من المساهمة في العمل الخيري من خلال الحركة فقط، دون أي تبرعات مالية مباشرة.
وتقوم فكرة المبادرة على تحويل عدد الخطوات اليومية التي يحققها المشاركون إلى تبرعات خيرية تتكفّل الدائرة بتقديمها بالنيابة عنهم لصالح مؤسسة الجليلة.
وأكد محمد مصبح ضاحي، المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري والمنسق العام لمبادرة رمضان في دبي، حرص الدائرة في مبادرة خطوة حياة على تقديم مفهوم بسيط ومؤثر، حيث تتحول الحركة اليومية إلى تبرعات نتكفّل بتقديمها بالنيابة عن المشاركين، بما يعزّز قيم العطاء، ويشجّع على نمط حياة صحي، ويرسّخ هذه المفاهيم لدى الأطفال منذ الصغر.

إسلامية دبي
دبي
الإمارات
شهر رمضان المبارك
شهر رمضان
رمضان
رمضان في دبي
رمضان دبي
العمل الخيري
آخر الأخبار
أرتيتا يحثّ أرسنال على النهوض بعد «كبوة وولفرهامبتون»
الرياضة
أرتيتا يحثّ أرسنال على النهوض بعد «كبوة وولفرهامبتون»
اليوم 11:39
مرسيليا يستعين بالسنغالي «بي» لقيادة الفريق
الرياضة
مرسيليا يستعين بالسنغالي «بي» لقيادة الفريق
اليوم 11:38
«الجودو» جاهز لتحدى «طشقند جراند سلام»
الرياضة
«الجودو» جاهز لتحدى «طشقند جراند سلام»
اليوم 10:48
النائب العام للاتحاد: أمر رئيس الدولة والحُكام بالإفراج عن نزلاء من المنشآت الإصلاحية يكرّس قيم الإنسانية
علوم الدار
النائب العام للاتحاد: أمر رئيس الدولة والحُكام بالإفراج عن نزلاء من المنشآت الإصلاحية يكرّس قيم الإنسانية
اليوم 10:32
انخفاض أسعار النفط
اقتصاد
انخفاض أسعار النفط
اليوم 10:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©