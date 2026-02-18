الخميس 19 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«وزارة الصحة» تستشرف حلولاً مبتكرة للوقاية من الأمراض غير السارية

جانب من أعمال المختبر (وام)
19 فبراير 2026 02:09

دبي (وام)

نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع «مختبر ابتكار مبادرات لتعزيز الوقاية من الأمراض غير السارية»، لتطوير مبادرات نوعية تدعم التحول نحو أنماط حياة أكثر صحة واستدامة، وتحسين نتائج المؤشر الوطني للأمراض المزمنة، ما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» في ترسيخ نظام صحي متطور ومتكامل يركز على تعزيز جودة حياة الأفراد، ويدعم أنماط الحياة الصحية.
حضر الفعالية، الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية في وزارة الرياضة، والدكتور حسين الرند، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة، وشارك فيها نخبة من الكوادر والخبراء والمختصين من الجهات الصحية والمعنية في الدولة.
واستهدف المختبر الذي أقيم في دبي، ابتكار مبادرات جديدة لمكافحة الأمراض غير السارية والصحة النفسية، من خلال استقطاب خبرات وطنية ومتخصصة للمشاركة في صياغة حلول عملية ابتكارية تسهم في الوقاية من انتشار هذه الأمراض.
وناقش المشاركون في الجلسات والورشة المصاحبة للمختبر أبرز التحديات المرتبطة بالأمراض غير السارية، واستعراض أفضل الممارسات العالمية والحلول المبتكرة.
وأكد الدكتور حسين الرند أن تنظيم مختبر الابتكار يأتي في إطار توجهات الوزارة لتبني نهج استباقي في التعامل مع الأمراض غير السارية، يقوم على الابتكار والشراكات وتكامل الأدوار بين مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن مواجهة أسباب الأمراض المزمنة يمثل أولوية وطنية، لذلك؛ تعمل الوزارة مع الشركاء على مبادرات وقائية تستند إلى البيانات الدقيقة كنتائج المسح الوطني للصحة والتغذية الذي أعلنته مؤخراً.

