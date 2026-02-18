الخميس 19 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

عبدالله بن زايد ووزير خارجية نيوزيلندا يبحثان هاتفياً علاقات التعاون والشراكة بين البلدين

19 فبراير 2026 00:05

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع معالي ونستون بيترز، وزير خارجية نيوزيلندا، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في المجالات كافة.
كما جرى، خلال الاتصال، بحث فرص تطوير مسارات التعاون المشترك بمختلف القطاعات الحيوية في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، وبما يدعم أولوياتهما التنموية.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على متانة العلاقات التي تجمع دولة الإمارات ونيوزيلندا، مشيراً إلى الحرص المتبادل على تنمية هذه العلاقات المميزة والبناء عليها لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار للبلدين الصديقين وشعبيهما.
كما تطرق سموه ومعالي وزير خارجية نيوزيلندا، خلال الاتصال، إلى آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©