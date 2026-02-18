الخميس 19 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

وفد خليجي يطلع على تجربة دولة الإمارات في تطوير التعليم المدرسي

الوفد الخليجي خلال الزيارة (من المصدر)
19 فبراير 2026 02:09

أبوظبي (الاتحاد)

استضافت دولة الإمارات العربية المتحدة وفداً من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في سياق جولة خليجية يقوم بها الوفد بهدف تعزيز التعاون الخليجي في مجالات التربية والتعليم، وتبادل الخبرات المؤسسية، بما يدعم توحيد الجهود ضمن رؤية خليجية موحّدة تدعم التكامل التربوي، وتسهم في تعزيز جاهزية الأنظمة التعليمية لمتطلبات المرحلة المقبلة.
وتركزت أعمال زيارة الوفد على استعراض أبرز ملامح نظام التعليم المدرسي في دولة الإمارات، بما يشمل التعليم الرقمي والتعليم المعزز بالذكاء الاصطناعي، وبرامج التطوير المهني للكوادر التربوية.

