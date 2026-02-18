مبعوث وزير الخارجية يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع الهند

أبوظبي (وام)

أجرى بدر جعفر، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، زيارة رسمية استمرت يومين إلى نيودلهي ومومباي، عقد خلالها اجتماعات ولقاءات مع نخبة من قادة الأعمال والعمل الخيري، في إطار تعزيز التعاون في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية.

والتقى المبعوث الخاص بمعالي شري ديفيندرا فادنافيس، رئيس وزراء ولاية ماهاراشترا، وعاصمتها مومباي، التي تجاوز حجم تجارتها مع دولة الإمارات 21.4 مليار دولار أميركي العام الماضي. وتندرج هذه اللقاءات رفيعة المستوى في إطار مهام المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية الرامية إلى تعميق التعاون مع الشركاء الدوليين الرئيسيين عبر ترسيخ الروابط بين قادة الأعمال والعمل الخيري، ودعم التعاون بين القطاعين العام والخاص، بما يتماشى مع أولويات التنمية المشتركة للبلدين.

وقال جعفر: تتميّز الشراكة بين دولة الإمارات والهند بكونها إحدى أكثر العلاقات الاقتصادية ديناميكية على مستوى العالم، كما أنها تعد منصة نمو استراتيجية تقوم على أسس راسخة من الثقة والكفاءات والتطلعات المشتركة.

من جانبه، قال تشاندراجيت بانيرجي، المدير العام لاتحاد الصناعات الهندية (CII) الذي يضم أكثر من 300.000 شركة في مختلف أنحاء الهند: «إن الشراكة بين دولة الإمارات والهند وطيدة وتتطور باستمرار، وأصبحت نموذجاً استثنائياً للتعاون الدولي المتكامل الذي يجمع بين الأعمال والاستثمار والأثر الاجتماعي الملموس والواضح. وتسهم مثل هذه الزيارات في توثيق الروابط بين البلدين وفتح آفاق جديدة وواعدة للنمو المستمر على المدى الطويل».