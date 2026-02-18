الخميس 19 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«تريندز» يستشرف مستقبل السياسات واقتصاد الانتباه

مشاركون خلال المؤتمر (من المصدر)
19 فبراير 2026 02:09

أبوظبي (الاتحاد)

شارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات، عبر مكتبه في روسيا، في المؤتمر الدولي للإدارة العامة، الذي عقدته الأكاديمية الرئاسية الروسية للاقتصاد الوطني والإدارة العامة (RANEPA) في مقرها بموسكو، بمشاركة ما يزيد على 1200 خبير وأكاديمي واقتصادي ومتخصص في الإدارة من حول العالم.
وأسهم في جلسات المؤتمر الدكتور محمد عبدالمنعم رشوان، مدير مكتب «تريندز» في روسيا، بورقة بحثية حملت عنوان «اقتصاد الانتباه ومستقبل السياسات التنظيمية.. منظور الأعمال نحو تعزيز التنافسية»، قائلاً إن الاقتصاد العالمي يشهد تحولات عميقة تقودها الرقمنة واقتصاد الانتباه، وتغيرات سلوك المستهلك بوتيرة غير مسبوقة، حيث لم يعد تطوير السياسات التنظيمية خياراً، بل ضرورة استراتيجية لضمان تنافسية الأعمال واستدامة النمو، كما أصبح اقتصاد الانتباه مورداً اقتصادياً لا يقل أهمية عن رأس المال أو البيانات، حيث تتنافس المنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي على انتباه المستخدم باعتباره المحرك الأساسي للابتكار والنمو.
وأكد رشوان أن اقتصاد الانتباه يشير إلى البيئة الاقتصادية التي يصبح فيها انتباه المستخدم مورداً نادراً تتنافس عليه الشركات والمنصات الرقمية، وقد أدى هذا التحول إلى تسارع دورات الابتكار، وتغير سلوك المستهلك بشكل لحظي، وزيادة الاعتماد على البيانات الضخمة، وبروز الذكاء الاصطناعي كأداة مركزية في اتخاذ القرار، وهذه التحولات تفرض على المؤسسات والحكومات تبني نماذج إدارية وتنظيمية تتسم بالسرعة والمرونة والقدرة على التكيف المستمر.  

