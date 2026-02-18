أول مسجد «صفري الطاقة» في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

مسجد مدينة مصدر الذي يستقبل جموع المصلّين خلال الشهر الفضيل، يعد الأول من نوعه في أبوظبي، الذي يجمع بين أصالة العمارة الإسلامية وأحدث الابتكارات البيئية العالمية، ليشكّل نموذجاً رائداً للصروح الدينية المستدامة.

ويعتمد المسجد اعتماداً كاملاً على الطاقة الشمسية، وينتج على مدار العام القدر ذاته من الطاقة التي يستهلكها؛ واستلهم تصميمه من تصميم مسجد البديّه، أحد أقدم مساجد الإمارات. كما يحظى بمجموعة من الشهادات العالمية المرموقة في مجال الاستدامة، تشمل التصنيف البلاتيني بنظام LEED، وتقييم أربع لآلئ وفق نظام «استدامة»، إضافةً إلى تصنيف الطاقة الصفرية من المعهد الدولي للمستقبل المستدام.

ويتميز المسجد بوجود 1074 متراً مربعاً من الألواح الكهروضوئية المثبّتة على سطح قاعة الصلاة ومظلات مواقف السيارات، لتولّد على مدار العام ما يكفي من الكهرباء النظيفة لتغطية 100% من احتياجاته السنوية من الطاقة، كما يضم أول نظام في أبوظبي لإعادة تدوير المياه، حيث تتم معالجة مياه الوضوء وإعادة استخدامها لأغراض الري.