علوم الدار

حاكم أم القيوين يستقبل المهنئين بحلول شهر رمضان

حاكم أم القيوين يستقبل المهنئين بحلول شهر رمضان
19 فبراير 2026 00:47

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، الليلة بقصر سموه، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك.

فقد تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين، التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل من المواطنين وأبناء القبائل وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية ورجال الأعمال ومديري الدوائر المحلية والاتحادية بالدولة، الذين أعربوا جميعاً عن خالص تهانيهم، بهذه المناسبة الإسلامية، داعين العلي القدير أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والعافية والسعادة وعلى شعب الإمارات بالتقدم والازدهار والرقي، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والأمن والسلام.

المصدر: وام
سعود بن راشد المعلا
حاكم أم القيوين
أم القيوين
راشد بن سعود بن راشد المعلا
ولي عهد أم القيوين
رمضان
شهر رمضان
